Senador Leite califica de “inexplicable” el silencio de la Cancillería en caso Lula

“Me reencontré con el amigo y colega senador Sergio Moro, -otrora valiente juez brasileño-, en un almuerzo en Marechal Rondón, Paraná, Brasil. Otro político brasileño de fuste, quien se manifestó solidario con nuestro país ante las desacertadas declaraciones del presidente Lula. ¡Le agradecí en nombre de nuestro país! En verdad, muy sorprendido ante el silencio total de nuestra Cancillería. ¡Inexplicable!”

Así posteó en su cuenta de X, el senador Gustavo Leite (ANR-HC), quién se sumó así a la ola de críticas de parlamentarios, historiadores y la sociedad civil, contra los dichos del jefe de Estado del Brasil sobre la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870).

Hasta la semana pasada, Leite fue embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.). cargo que ejerció apenas un año.

En su visita al vecino país, Leite publicó una foto con el actual senador y exjuez de Curitiba, Sergio Moro, magistrado que condenó en tres causas al expresidente Lula da Silva, en el marco del sonado caso Lava Jato. En el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), Moro fue ministro de Justicia.

La decisión afectó a procesos referidos a un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en São Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, y a una investigación sobre el Instituto Lula.

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En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, que fueron 17 años en el caso referido a la casa de campo, en tanto que por el instituto se dio sentencia firme.

Crítico recurrente de Peña

Asimismo, en su visita al Estado de Paraná, Leite se reunió con el gobernador Ratinho Junior (Partido Social Democrático). Un dato no menor es que el senador colorado cartista es un crítico recurrente de la administración del presidente Santiago Peña.

En su momento, dijo que en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) no había “ni olor a coima” y cuestionó con dureza la política económica del Poder Ejecutivo.

Leite es muy cercano al expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes. Fue ministro de Industria y Comercio en esa administración.

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¿Qué dijo el presidente Lula?

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó el jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

Lula, agregó: “Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

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En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

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Las polémicas expresiones de Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, conflicto bélico que Paraguay enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay por largos cinco años (1862-1870). Esta conflagración casi aniquiló al país, tanto en población como materialmente.

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Silencio de la Cancillería

Desde el viernes pasado, la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, se mantiene en silencio respecto a las declaraciones de Lula da Silva. Hoy el presidente del Congreso Nacional paraguayo, el senador cartista Basilio Núñez (ANR-HC), publicó en redes sociales un comunicado en el que sienta postura sobre polémicas declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente brasileño relacionadas a la Guerra contra la Triple Alianza.

Lo concreto es que hasta el momento la Cancillería nacional no reaccionó y se desconoce si convocó al embajador brasileño en Asunción, José Antonio de Carvalho, para expresar el malestar del Gobierno paraguayo. Es lo que dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Una medida más drástica es que el Gobierno paraguayo llame a consultas al embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo.