Retamozo se enreda con su tesis al estilo Rivas y aumenta dudas sobre su título de abogado

El senador Ramón Retamozo (ANR) expuso ayer durante la sesión del Senado una serie de documentos, tales como su título de abogado de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter) y un “certificado de conclusión” de la carrera en 2013, así como fotos de su egreso y de su juramento ante la Corte Suprema de Justicia.

Con ésto, pretendió dar por cerradas las dudas sobre su formación terciaria; sin embargo, no expuso la documentación clave, tales como su certificado de estudios y el estado incluso está en duda hasta ahora dónde efectivamente estudió.

Hoy, se mostró reticente a seguir hablando del tema, y el motivo quedó más que evidente, ya que se terminó enredando aún más ante consultas básicas, como la de la presentación o no de una tesis de grado.

Ante la consulta puntual de si hizo o no una tesis de grado, respondió: “Hice, hice”, aunque al ser insistido con la consulta “¿de qué es su tesina?, rápidamente rectificó: “No, no hay tesis. Es una prueba (examen) lo que se presenta, verdad, yo presenté sobre técnica jurídica y eso es lo que se hace".

En otro momento previo, también se negó a hablar del tema de la tesis, para luego insistir que no hizo una tesis, “porque eso no forma parte de la malla curricular”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para conocer efectivamente la malla curricular que cursó, se le pidió que presentara su certificado de estudios, ante lo cual le pasó la pelota a la universidad y a las instituciones estatales pertinentes, pidiendo que solicitaran estos datos, lo cual ya se hizo por múltiples vías y se niegan a proveer.

La confusión con sus tesis hace recordar el caso de su excolega y presunto abogado mau, el exsenador cartista Hernán David Rivas, sobre cuyo trabajo final de grado quedó en controversia.

¿Donde estudió Retamozo: En Paraguarí, Yaguarón o Ciudad del Este?

Otra de las grandes dudas sobre el título del senador Ramón Retamozo es sobre dónde supuestamente estudió, ya que alega que cursó la carrera en la Ciudad de Paraguarí (capital departamental); sin embargo, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) no pudo responder sobre la existencia de dicha sede habilitada.

En un pedido de Acceso a Información Pública sobre el título de Retamozo, el Cones se limitó a compartir la base de datos pública donde obran las Resoluciones de Ofertas Académicas Activas e inactivas, y donde la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter) solo registra que tiene o tuvo sedes de Derecho en Ciudad del Este y Asunción.

De hecho, para sumar a la duda, su título expuesto ayer ante el pleno figura como registrado en la Ciudad del Este (Alto Paraná).

Al ser consultado sobre dónde estudió, Retamozo respondió: “En la facultad en la ciudad de Paraguarí”, y dijo que se registró en Ciudad del Este porque ahí está la sede central.

Sin embargo, sus dichos lo meten en otro embrollo, ya que mencionó la sede en la ciudad de Paraguarí, pero, la única sede sobre la que existe un único registro documental (de cierre) en el Cones está en Yaguarón (Paraguarí).

Como ya se dijo, no existe registro de habilitación del Cones de ninguna sede de la Uninter en todo el departamento de Paraguarí, pero el 31 de marzo de 2017, el Cones emitió la resolución 123/2017, donde se dispuso el cierre de 29 filiales de dicha universidad, incluida una en Yaguarón.

Es decir, otra vez contradice a Retamozo, quien dijo estudiar en una sede en la ciudad de Paraguarí, cuando la facultad supuestamente estaba en Yaguarón.

Pese a estas dudas sobre su título, que ya datan de mucho tiempo atrás, Retamozo fue designado representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2023.