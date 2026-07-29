Retamozo exhibe su título universitario y acusa a Raúl Benítez de intentar desacreditarlo

En el espacio de oradores de la Cámara de Senadores, Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) respondió por primera vez a las declaraciones realizadas por el diputado Raúl Benítez (independiente), quien días atrás puso en duda la autenticidad de su título de abogado.

El legislador inició su intervención asegurando que fue víctima de un “intento de manoseo” político. “La semana pasada sufrí un intento de manoseo por parte del señor diputado nacional Raúl Benítez”, expresó al comenzar su exposición.

Retamozo sostuvo que decidió responder públicamente para resguardar su honor, el de su familia y el de sus colegas, rechazando de manera “categórica” las afirmaciones que calificó de infundadas.

Asegura que culminó Derecho en 2013 y exhibe su título

Durante su intervención, el senador afirmó que cursó la carrera de Derecho en la Universidad Internacional Tres Fronteras, filial Paraguarí, entre los años 2008 y 2013. Según explicó, concluyó satisfactoriamente sus estudios superiores en 2013 y cuenta con toda la documentación que acredita su formación profesional.

Para reforzar su versión, proyectó en la sala su título de abogado expedido en noviembre de 2013, el certificado de conclusión de estudios, así como la legalización emitida por el Ministerio de Educación mediante la Resolución N.º 440/2014.

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Asimismo, fotografías del acto de graduación, imágenes de su juramento como abogado ante el entonces ministro de la Corte Luis María Benítez Riera y fotografías junto a compañeros de promoción, quienes -según afirmó- pueden certificar que cursó toda la carrera.

Asimismo, mencionó que entre los docentes presentes en su graduación figuraba el jurista Luis Mauricio Domínguez, además de señalar que numerosos abogados que fueron sus compañeros pueden corroborar su paso por la universidad.

Cuestiona el criterio utilizado por Raúl Benítez

Retamozo criticó que el diputado haya basado sus sospechas en una respuesta del Ministerio de Educación que señalaba que la institución no estaba obligada a conservar determinados documentos académicos.

A su criterio, esa contestación administrativa no constituye prueba alguna de la inexistencia de un título universitario.

El senador sostuvo además que Benítez solicitó información sobre cinco personas, pero únicamente hizo públicas las referencias relacionadas con él y con el diputado Esgaib, lo que, según afirmó, evidencia un proceder selectivo y malicioso.

Incluso planteó un ejemplo para cuestionar la lógica utilizada por el legislador. “Si hoy pedimos informe al Ministerio de Educación sobre los documentos académicos de Raúl Benítez y nos responde que no tiene la obligación de archivarlos, entonces, siguiendo la misma vara torcida del citado diputado, también podríamos sostener que Raúl Benítez tendría título falso”, manifestó.

Desafía al diputado a acudir a la Justicia

En la parte final de su discurso, Retamozo aseguró que está dispuesto a presentar toda la documentación ante el Ministerio Público o ante cualquier autoridad judicial que la requiera.

Asimismo, lanzó un desafío directo al diputado opositor. “Desafío públicamente al diputado Raúl Benítez a formular la denuncia correspondiente ante los estrados que correspondan y asumir las responsabilidades inherentes a su proceder”, expresó.

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El senador sostuvo que Benítez utiliza sus fueros parlamentarios para lanzar acusaciones sin sustento y buscar protagonismo político.

Defiende la trayectoria de la universidad privada

Como parte de su exposición, Retamozo también reivindicó la trayectoria de la Universidad Internacional Tres Fronteras, señalando que continúa funcionando con habilitación oficial y reconocimiento nacional.

Indicó que varios senadores conocen la institución, cuya sede central opera en Ciudad del Este, y mencionó expresamente a Javier Zacarías Irún y Yolanda Paredes como personas que pueden dar fe de su funcionamiento.

Con esta intervención, el senador buscó cerrar la polémica generada tras las declaraciones del diputado Raúl Benítez y dejó en manos de la Justicia cualquier eventual investigación sobre la autenticidad de su título profesional.