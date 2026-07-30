Tarjeta roja: Senado rechaza ascenso póstumo de héroe del Chaco, abuelo del titular de la APF

Por improcedente e inconstitucional, el Senado resolvió en su última sesión rechazar y devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley “que confiere el ascenso póstumo, al grado inmediato superior, al extinto coronel de la Nación, don Antonio Sampson Harrison”, presentado por el diputado “Freddy” Franco (PLRA).

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Los parlamentarios explicaron que si bien el militar y posterior dirigente deportivo, nacido en 1898 y fallecido en 1975, era considerado un héroe por su trabajo en la organización de la logística y la provisión de todo lo necesario al ejército nacional durante la Guerra del Chaco (1932 a 1935), la Cámara de Diputados no puede aprobar una ley para conferir ascensos póstumos ya que esta es una atribución exclusiva del Presidente de la República.

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que el artículo 238 de la Constitución Nacional señala que solo la Presidencia de la República tiene la atribución de pedir ascensos a grados en todas las armas.

“Es lo mismo que nosotros por ley nombremos a un embajador de la República de Paraguay en cualquier parte del mundo. Esa es una atribución del Poder Ejecutivo”, ejemplificó.

Prometen instar al Ejecutivo a darle el ascenso

El opositor Rafael Filizzola (PDP) coincidió en que solo el Ejecutivo tiene la competencia de pedir este tipo de ascensos póstumos. Aclaró que no dudaba de los méritos del militar y que la Cámara Baja tuvo la mejor intención, pero que el Congreso no tiene esta facultad.

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Eduardo Nakayama (PLRA) destacó la labor logística durante la Guerra del Chaco del fallecido Cnel. Harrison, hijo del migrante de Estados Unidos William Harrison, quien se asentó en Guairá.

Tras el compromiso que en la próxima sesión aprobarían una resolución que inste al Ejecutivo a conferir el ascenso, el pleno rechazó el proyecto.