Nakayama exige “purga” en el Congreso por presuntos títulos falsos tras caso Rivas

El senador Eduardo Nakayama (independiente) afirmó que los casos de los exsenadores Erico Galeano y Hernán Rivas no deben cerrarse con sus respectivas salidas del Congreso y advirtió que ambos expedientes son apenas “la punta del iceberg” de una trama mucho más profunda de corrupción, tráfico de influencias y estructuras infiltradas en las instituciones públicas.

Durante la sesión extraordinaria en la que el Senado aceptó las renuncias de Galeano y Rivas, Nakayama sostuvo que las dimisiones fueron consecuencia directa de la presión ciudadana, el trabajo de algunos fiscales y las recientes resoluciones judiciales.

“Esto fue producto de la indignación ciudadana, del valiente trabajo de algunos fiscales y de las últimas decisiones judiciales que lograron lo que hasta hace unas semanas parecía imposible”, expresó.

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El senador cuestionó además los permisos y blindajes políticos otorgados anteriormente desde la Cámara Alta y advirtió que no deben repetirse. “Los fueros no pueden ser escudo ni blindaje, ni tampoco se pueden otorgar licencias para evadir responsabilidades”, remarcó.

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Anuncia revisión de títulos en el Congreso

Nakayama puso el foco especialmente en el caso de Rivas y las investigaciones que salpican a la Universidad Sudamericana, señalada por presuntas irregularidades académicas.

“El caso de Rivas y la Universidad Sudamericana sigue revelando cosas nuevas todos los días. No podemos dar por cerrado este capítulo”, sostuvo.

El parlamentario alertó que existirían miles de funcionarios públicos que cobran bonificaciones gracias a títulos presuntamente irregulares emitidos por universidades de dudosa legalidad.

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“Hay miles de funcionarios públicos que cobran bonificaciones por títulos falsos”, denunció.

En ese contexto, anunció que pedirá formalmente a Basilio “Bachi” Núñez una auditoría interna en el Congreso. “Vamos a iniciar acá la purga en el Congreso Nacional a través de la Dirección de Talento Humano. Vamos a ver qué funcionarios tenemos con eventuales títulos falsos, porque aparentemente tenemos unos cuantos”, afirmó.

Exige llegar “hasta las últimas consecuencias”

Nakayama también se refirió al caso A Ultranza Py, causa vinculada al narcotráfico y lavado de dinero en la que Galeano fue condenado por asociación criminal y lavado de dinero. “El caso A Ultranza debe ir hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

El senador advirtió además sobre posibles conflictos de interés dentro del sistema judicial y político, mencionando el voto del senador Édgar López en el Consejo de la Magistratura.

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Según señaló, si se confirma que un familiar del legislador ejerce la defensa legal del pastor Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, López debió abstenerse de participar en decisiones relacionadas al caso. “De lo contrario no solamente hay un conflicto de interés grave, sino eventual tráfico de influencia”, cuestionó.

Vincula el caso A Ultranza con el crimen de Marcelo Pecci

Finalmente, Nakayama sostuvo que el proceso judicial debe avanzar no solo contra los responsables visibles, sino también hacia toda la estructura criminal vinculada al narcotráfico y al asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

“Tenemos que ir con el caso A Ultranza hasta el final y ojalá con el esclarecimiento del magnicidio del fiscal Pecci”, concluyó el legislador.