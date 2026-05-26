Zacarías Irún sobre audio filtrado: “No me arrepiento”

Recientemente, un audio filtrado reveló cómo el senador Javier Zacarías Irún prometió un contrato en Itaipú para el hermano del precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este Osvaldo Sánchez Jara. La Binacional está dirigida por el hermano del cartista, Justo Zacarías Irún.

Al respecto, el legislador fue abordado hoy por la prensa y primeramente contestó que “es una manera coloquial de hablar con alguien que es dirigente del partido”.

“Yo acostumbro siempre a hablar con los dirigentes en una manera bastante amigable. No me arrepiento en el sentido de haber hablado con él de esa manera, como hablo también con muchos otros dirigentes. Soy un dirigente, así como me ven acá, senador, a lo mejor con saco y corbata, soy un dirigente del Partido Colorado de calle", mencionó.

En lo que refiere a la contratación del hermano del operador político aseguró que no hubo orden de servicio para iniciar los trabajos, por lo que el contrato no se llevó a cabo “por A, B o C motivo” que debería ser consultado a la Itaipú Binacional.

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ZI consulta “en cualquier institución”

Como parte de su defensa reiteró que el contrato no contaba con orden de servicio y precisó que tampoco “recomienda” a personas.

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“No hay autorización de servicio, no existe, tienen que preguntar bien, saber bien. No existe orden de servicio, sencillo. A veces consulto en cualquier institución del Estado situaciones en la que se encuentra alguna persona, a veces no es correligionario e igual consulto", agregó.

Incluso sostuvo que “no abogué, no solicité su contratación” en referencia a Sánchez o su hermano, mientras que también dijo que el operador “no tiene ni tuvo vínculo laboral con Itaipú Binacional”.

“Casi, casi es casi porque no se concretó. ¿Por qué mi hermano? (Justo Zacarías) habla poco con relación a temas políticos, yo no consulto mucho con él“, subrayó.

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Aliado contratado en Itaipú

Por otra parte, en referencia a un aliado suyo que sí está contratado en Itaipú, Silvio Darío Morel López, manifestó que su orden de servicio se dio antes de que asuma el Gobierno de Santiago Peña.

“Silvio Morel está contratado desde la época de Mario Abdo Benítez, desde el 2022; pregúntele a Mario Abdo. Son medias verdades que confunden a la ciudadanía. Hay dos verdades, el hermano de Osvaldo Sánchez no tuvo ni fue funcionario de Itaipú Binacional y Silvio Morel desde el 2022 está en Itaipú. ¿Dónde está el delito, qué hay de malo?“, cuestionó, dando a entender que poco o nada le preocupan los cuestionamientos hacia su actuar y figura.

Finalmente, se defendió diciendo que “no cometí ningún hecho irregular, no solicité nada fuera de lugar a nadie y no cometí ningún hecho que atente contra la ley o la Constitución Nacional”, tanto así al punto de que supuestamente la filtración del audio le “beneficia” porque supuestamente demuestra que “Javier Zacarías, yo, o mi hermano, no nos prestamos a la extorsión, al chantaje o manipulación política de nadie”.

“Por eso ocurrió lo que ocurrió, o si no Osvaldo Sánchez no hubiera mostrado la grabación si él estaba feliz, contento, y si su hermano estaba contratado, él hubiera estado en nuestro movimiento y hoy ya no está en nuestro movimiento; Osvaldo Sánchez se fue ofuscado, enojado, porque no consiguió lo que quería”, sentenció mientras se despedía de la prensa aunque en eso también contestó sobre la “deuda de 7.000″ que se escucha en el audio y la calificó como “disparate”.

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