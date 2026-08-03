Peaje en Asunción divide posturas en el Comando Capital de la ANR entre Centurión y Latorre

Si bien el candidato a intendente de Asunción por la ANR, Camilo Pérez, salió a negar que vayan a plantear el cobro de peaje para el ingreso a la Capital desde las ciudades aledañas, el mismo pretendió alegar que se mal entendieron los dichos de Horacio Cartes. Dentro de su Comando Electoral, las reacciones fueron dispares.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), que pretendió en un aparente intento de “queda bien con Dios y con el Diablo” y no contradecir a Cartes, le quitó la nalga a la jeringa.

Ante la consulta concreta de si pretendían imponer el cobro de peaje en Asunción, Latorre respondió: “Yo creo que esa más bien es una pregunta para el futuro intendente (refiriéndose a Camilo Pérez, ya que este no fue electo). Yo apenas soy su jefe de campaña que lo está acompañando este proceso político".

Como Poncio Pilatos, intentó lavarse las manos, sobre todo presuntamente para no contradecir Cartes, quien intentó justificar sobre su cuestionado planteamiento.

“Acá hay una gran verdad que tiene que ver con lo que dice el presidente del partido (Cartes) que es el hecho de que hay una disrelación muy grande entre los poco más de 200.000 asuncenos que tributan y los más de 1.500.000 de paraguayos que usan la Capital. Y en ese sentido, también hay una serie de alternativas que se plantean”, entre ellas, la del peaje.

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Latorre, en su intento de distraer la atención ante la avalancha de críticas por el tema del peaje, dijo que otra alternativa para captar fondos podría ser la de reimpulsar una “Ley de capitalidad” que duerme hace tiempo en el Congreso.

Afirmó que incluso habló de eso este fin de semana con el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

“Nos encontramos con Bachi el sábado y volvimos a hablar de esa posibilidad (de la Ley de Capitalidad) que ambos creemos que es una dirección en la que hay que avanzar para corregir esta situación” y apuntar a “una Capital con mayores recursos, fortalecida con herramientas para mejorar su infraestructura y sus servicios”.

Centurión dijo que habló con Camilo y descartó el peaje

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) que forma parte del Comando Electoral de Capital, a diferencia de Latorre, no le rehuyó a la crítica, y dijo que inmediatamente después de escuchar el planteamiento de peaje, le llamó y le pidió que salga decididamente a descartar esta propuesta.

“Cuando yo tomo conocimiento a través de los medios, me comunico directamente con la fuente, me comunico con nuestro candidato a intendente Camilo Pérez y le expreso mi preocupación (...) y la respuesta de Camilo Pérez fue categórica: No existe ninguna posibilidad de que dentro de su propuesta de gestión de administración municipal se incluya la posibilidad de peaje", señaló Centurión.

Centurión incluso le recordó a Camilo Pérez que el compromiso que asumieron cuando se dieron el “abrazo republicano” era mejorar la gestión de los recursos, sobre todo combatiendo la corrupción en gestiones anteriores (no solo coloradas) y que era inadmisible apretar más a los ciudadanos sin una contraprestación a la altura.

“Yo le manifesté que cuando nosotros hicimos la gran alianza, nuestra condición fue el combate frontal a la corrupción y en eso coincidió conmigo... evitar las cajas paralelas, achicar la estructura orgánica, echar a patadas a los planilleros y con eso sobra la plata para invertir en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios", insistió Centurión.