Ni cortar roscas ni planilleros: Cartes instruye a Camilo cobro de peaje para ingresar a Asunción

Ayer, durante la entrega de acreditaciones a los apoderados departamentales de la Lista 1 en la Junta de Gobierno, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, cometió una infidencia sobre una conversación que tuvo ayer con el candidato a intendente de Asunción por la ANR, Camilo Pérez, a quien lejos de pedirle acabar con las roscas que desangran a la comuna capitalina en la gestión del actual intendente cartista de Asunción, Luis Bello y su nefasto antecesor, Óscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC), le planteó nuevas formas de quitar plata a los propios y foráneos.

“Hoy (ayer) me ha visitado nuestro candidato a intendente, Camilo Pérez. Y yo recuerdo que le preguntaba, Camilo, ¿vos pensás manejar Asunción solo con (la recaudación) de patentes, con multas?“, comentó Cartes ante los apoderados colorados.

Al respecto, casi como “patrón”, le instruyó medidas para recaudar más con la excusa de regular el tránsito en la Capital, que está convertida en una trituradora de tren delantero de los vehículos que circulan por sus calles.

“Tenés que ir por algo mucho más. Hay que transformar Asunción. No podemos seguir teniendo este tráfico vehicular y no poder movernos. Generar recursos. Tienen que haber autopistas, tenemos que pagar el peaje, (cobrar a la) cantidad de personas que vienen del departamento Central", señaló Cartes.

De esta manera, Cartes, lejos de plantearle a Camilo Pérez eliminar las mafias enquistadas en la comuna capitalina, insiste en cobrarle a todo el que ingrese a Asunción, que se encuentra con calles minadas de cráteres, veredas derruidas o colmadas de basura y espacios dominados por la inseguridad y personas sumidas en la adicción.

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Algunas de las “mafias” detectadas solamente en la gestión cartista de Nenecho-Bello son:

Mafia del asfalto : Presunto esquema criminal que habría utilizado recursos de la Dirección de Vialidad de la Comuna para realizar trabajos particulares a través de empresas fantasma o irregulares. Existe una denuncia penal por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Mafia de los planilleros : La Municipalidad de Asunción tiene más de 9.100 funcionarios y durante la pasada intervención a la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez se detectaron al menos 200 planilleros, de los cuales, solo un pequeño grupo fue denunciado penalmente.

Mafia de las cajas paralelas: Mediante denuncia de concejales opositores se detectaron presuntos esquemas de cajas paralelas (recaudación que va a parar a bolsillos de funcionarios) tanto en la Policía Municipal de Tránsito (PMT), como en la Dirección de Vialidad , en la administración de mercados municipales y en la Terminal de ómnibus , así como en la Dirección de Fiscalización .

Mafia de los planos : Presunto esquema de cobro de coimas para acelerar trámites de aprobación de planos en la Dirección de Planeamiento Urbano.

Mafia de los bonos: Durante la intervención realizada por Carlos Pereira, este confirmó el desvío de bonos por G. 500.000 millones que debían ser usados para obras en concreto, pero fueron usadas para el pago de salarios.

Pérez, ya en campaña durante la interna del Partido Colorado ha adelantado su negativa rotunda a echar funcionarios en una comuna y una junta municipal atiborrada de operadores políticos principalmente -pero no exclusivamente- del Partido Colorado.

Cartistas y disidentes juntos en el Comando Capital

Por su parte hoy en la Junta de Gobierno del Partido Colorado se realizó la oficialización de la conformación de su Comando Electoral de Capital con miras a las elecciones generales municipales del 4 de octubre de 2026, en las que se encuentran referentes de Honor Colorado (cartismo), de Colorado Añeteté (abdismo), de Fuerza Republicana (liderado por Hugo Velázquez) y de Causa Republicana (Lilian Samaniego).

Los designados como miembro de este comando son: