Codena anunció refuerzo de agentes y demolición de comisarías precarias en Canindeyú

Hoy los integrantes del Codena realizaron una reunión y posterior conferencia de prensa sobre el ataque que se produjo el martes de noche en el puesto policial 4 de la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, en el departamento de Canindeyú. En el lugar fueron asesinados el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios, de 40 años; el suboficial inspector Herminio Ojeda González, de 33 años, y Josemar Escobar Piris, de 37 años.

El ataque fue perpetrado por un grupo de al menos diez hombres armados que dispararon sin mediar palabras y posteriormente incendiaron la precaria sede policial. Según una pericia balística, los atacantes utilizaron diez armas, las cuales son fusiles calibre 7.62, fusiles calibre 5.56, escopetas calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.

Según se dio a conocer, uno de los fusiles calibre 7.62 que se empleó en el ataque también se usó el 24 de abril de 2020 en un enfrentamiento entre campesinos radicalizados; sin embargo, las autoridades descartaron esta teoría hoy y el propio secretario del Codena, el almirante Cíbar Benítez, y el ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvieron que se trata de un grupo criminal ligado al tráfico de marihuana.

“Podemos concluir de que realmente hay indicios de que ha sido gente del EPP, indicios ciertos por identificar a través de las vainillas utilizadas en ese asesinato, pudimos ver que pertenecen a un arma que es la misma que fue usada hace más o menos un año en otro puesto policial de Ybyrarobaná, pero también hubo otra vainilla que identifica otra arma que no es precisamente del EPP, sino es una arma que fue usada en un hecho violento en el año 2020 y pertenece a gente que está ligada a violentos, no precisamente del EPP”, indicó.

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Ataques relacionados con las armas

El comandante de la Policía Nacional, César Silguero, dijo en la conferencia que este ataque ocurrió en el año 2020 entre personal de la Policía Nacional con un grupo belicoso de la zona de Laurel.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, reiteró esta información y aseguró que con estos elementos se evidenció que el EPP no actuó no solo y que lo hizo con otro grupo.

Recordó que un golpe que dieron al crimen organizado en la zona fue una incautación de nueve toneladas de marihuana que iba a cruzar el lago Itaipú, como otras detenciones vinculadas al narcotráfico.

“También hay que decirlo y no es ni un secreto, hay marihuanales de gente que trabaja en esto y es normal que quienes viven en los marihuanales, en los montes, de repente se crucen, pueden ser reclutados, pueden ser armados, pueden ser inducidos a provocar un hecho concreto, no quiere decir que lo vuelvan a hacer en otro lado”, señaló.

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Cierre de comisarías en Canindeyú

Explicó que conforme a una nueva visión, para que no ocurra lo mismo, a fin de proteger a los agentes de policía, ya no se puede disponer que sean pocos y mal armados, lo que les llevó a replantear toda la ubicación estratégica para seguir cumpliendo con su misión y función dentro del departamento de Canindeyú, pero en condiciones diferentes.

Esto llevaría a no tener puestos policiales que daban servicios de otro tipo, como el traslado para partos, invasiones de tierra o acompañar a la gente, a entregar un mandamiento judicial.

“Nosotros tenemos 1.122 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Hay más de 150 puestos policiales. Un puesto policial puede tener cuatro (agentes), dos duermen y dos descansan. Con cuatro efectivos es imposible enfrentar diez. Entonces lo que vamos a hacer obviamente es, no regalar, en el peor sentido de la palabra, a nuestra gente, agruparla, armarla y armar grupos más potentes en diferentes lugares y preparar una capacidad de reacción más rápida para evitar exponer sectores débiles en la cadena de custodia y de trabajo que va a hacer la policía”, detalló.

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Desconocen motivo del ataque

Sobre el motivo del ataque dijo que todavía lo desconocen, ya que no se dejó ningún panfleto, pero se descarta que el mismo se produjera por robo. Sí sospechan que el mismo se dio con intención de debilitar las fuerzas públicas, que se trata de un ataque al Estado, un ataque al Gobierno.

“Ahí no entraron a hablar. La información que tenemos de los testigos es que sin mediar palabra hubo un acribillamiento y un ajusticiamiento. Esto nos lleva a concluir que tampoco hay mensajes, tampoco hay reclamos. Lo que hay es un mensaje de lo que hacen muchas veces la gente que quiere infundir miedo, que quiere dar la impresión de que esto puede suceder en cualquier lado en Paraguay y que por ende la gente se sienta desprotegida”, precisó.

Sin embargo, dijo que pese a que ese podría ser el mensaje, “le salió mal”, porque ahora el Gobierno redoblaría el esfuerzo para asegurar la zona. Recordó que en la zona se tienen aproximadamente 500 km de frontera seca y la ciudad de San Pablo está muy cerca. “Es un mercado muy atractivo y lamentablemente nuestra tierra es tan fértil que da marihuana de muy buena calidad”, sostuvo.

Además, rememoró que el EPP antes se movía por las zonas de Kuruzú de Hierro, Tacuatí, Arroyito, como también en la zona del cerro Guasu en Amambay y Concepción, pero posteriormente se trasladó hacia Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, por fuerzas del ejército y donde fue herida otra integrante del grupo.

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“Hoy nos damos cuenta de que la zona de interés, como dicen en términos de defensa y seguridad, se trasladó hacia la reserva Moisés Bertoni, que se dice fácil, la gente se pregunta, ¿cómo no le pueden agarrar si son pocos? Tienen que saber que esto es más o menos más de 40.000 hectáreas de bosque y no el bosque que sale en la tele, es un bosque intrincado, inaccesible, algunos tácticos tardan una hora en hacer 1 km. O sea, estamos hablando de dificultades reales en el terreno”, refirió.

Además, el grupo estaría en la zona de la reserva Morombí, donde se produjo el secuestro de Almir De Brum, quien posteriormente escapó del grupo armado.

Comisarías serán demolidas

Por su parte, el comandante de la Policía, César Silguero, contó que aproximadamente 200 comisarías que se encuentran en condiciones precarias serían demolidas en la zona, pero que una vez que consigan financiamiento, las volverían a construir con materiales de calidad.

Durante la conferencia de prensa, el ministro del Interior fue abordado sobre si existen grupos criminales ligados al tráfico ilícito de marihuana, ¿por qué no se legaliza la misma para tener control sobre su producción y venta?

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“Yo no, no estoy muy seguro si nosotros estamos en condiciones de implementar eso acá, porque también depende del tipo de marihuana. Según me explicaron, no es que todas las marihuanas pueden tener uso medicinal o todas las marihuanas pueden tener uso industrial y entonces nunca se tomó una decisión al respecto y yo creo que de momento no existe ninguna posibilidad que así sea”, respondió.

Insistió en que la Ley 1340 reprime el tráfico, y el control de droga es implacable en ese sentido, por lo que el Gobierno tiene la voluntad de erradicar toda la marihuana que existe en Paraguay.

“Hacer un número que a más de uno puede asustar, dividiendo toda la droga que se incautó, que se destruyó entre policía, Senad y Fuerzas Armadas en dosis de consumo, hablamos de 24 millones, 24 millones de dosis”, expresó.

También se refirió a Rafael Filizzola, senador del Partido Demócrata Progresista (PDP), a quien trató de “político oportunista” y a quien acusó de hablar con un montón de inexactitudes y culpó de que hoy no existan las comisarías en las condiciones adecuadas.

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“Hay muchos que desde el teclado y algunos políticos oportunistas que ante estas circunstancias están hablando de un montón de inexactitudes, y; sin embargo, son algunos que están procesados por narcotráfico, un antecesor mío y otro justamente por la comisaría que no existen. Ojalá hubiésemos tenido comisarías en buenas condiciones y no como las que explicó el comandante, porque el proceso continúa y; sin embargo, nosotros nos encontramos en esta situación”, criticó.