Caso Tajy: Miguel Prieto irá a juicio por presunta compra simulada

El juez Humberto Otazú rechazó todos los pedidos de la defensa de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, para excluir las calificaciones de administración en provecho propio y asociación criminal, así como la excepción de incompetencia y el sobreseimiento provisional.

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Miguel Prieto y otros doce acusados se presentaron desde ayer ante el juez Humberto Otazú para el inicio de la audiencia preliminar en el marco de la investigación de un presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este de unos G. 306 millones mediante la supuesta compra simulada de insumos para panificados durante la pandemia.

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El juez Otazú, por otro lado, concedió la suspensión condicional del procedimiento a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, quienes reconocieron los hechos y aceptaron la salida alternativa.

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Lo que dijo el fiscal sobre Prieto

El fiscal Silvio Corbeta dijo que cuenta con suficiente material documental para sostener su acusación en juicio. Agregó que se comprobó que Miguel Prieto, durante su administración, direccionó la licitación para beneficiar a una empresa vinculada a su entonces pareja sentimental.

“Lo que tenemos como material probatorio es suficiente para sostener en juicio. Se comprobó mediante los documentos de la Contraloría y otras instituciones que esa empresa no contaba con capacidad operativa y que no realizaba la actividad para proveer los insumos de panadería”, dijo el fiscal Corbeta.