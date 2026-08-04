Proponen actualizar automáticamente el padrón electoral de paraguayos radicados en el extranjero

La iniciativa fue presentada por el diputado Arnaldo Valdez (PLRA – Nuevo Liberalismo). El legislador explicó que la propuesta incorpora el artículo 7.° bis a la legislación vigente y actualmente se encuentra en su primer trámite legislativo para ser analizada por las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados.

De ser aprobada, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional deberá remitir mensualmente a la Justicia Electoral, de forma digital y automatizada, los cambios de domicilio registrados durante la renovación de cédulas de identidad realizada en las sedes consulares.

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Facilitar el acceso al padrón electoral

Valdez señaló que este procedimiento permitirá conformar y actualizar de manera continua el padrón electoral en el exterior, sin requerir trámites presenciales de inscripción adicional por parte de los connacionales.

Asimismo, indicó que la propuesta legislativa apunta a subsanar las exigencias administrativas y garantizar la efectividad del artículo 120 de la Constitución Nacional, modificado en 2011 para asegurar el derecho al voto de los paraguayos residentes en el exterior en las elecciones nacionales (presidente de la República y senadores).

La medida beneficiará significativamente a comunidades de compatriotas en el extranjero, incluyendo a más de dos millones de paraguayos radicados en Argentina, así como a residentes en España, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Canadá, entre otros países, explico el legislador.

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