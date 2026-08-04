Suba de combustibles: la advertencia de “Bachi” Núñez a los emblemas privados

El titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), reaccionó en sus redes ante el reajuste de los precios de los combustibles anunciado por el sector privado y reclamó que las bajas se concreten de manera inmediata una vez que desaparezcan las condiciones externas que generan incrementos.

El legislador señaló que los factores internacionales suelen ser utilizados como argumento para justificar las variaciones de precios y planteó que esos mismos criterios deberían aplicarse cuando el escenario se restablece.

“Como presidente del Congreso de la Nación, espero que con el mismo ímpetu con el que suben los combustibles por tensiones geopolíticas (y otros factores), bajen de forma inmediata cuando desaparezcan esos motivos”, refirió.

Lea más: Combustibles ya subieron hasta 39% en Paraguay: ¿Cuál es la diferencia de precios entre Petropar y los privados?

Reclamo a Petropar para mantener precios bajos

Además, Núñez instó a Petróleos Paraguayos (Petropar) a sostener sus precios y cumplir un papel regulador en el mercado local, en beneficio de los consumidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Insto a Petropar a mantener los precios lo más bajo posible y a ejercer con firmeza su rol de regulador en beneficio del ciudadano”, posteó.

Advertencia sobre posibles aumentos en productos de consumo

El presidente del Congreso también expresó su preocupación ante la posibilidad de que la suba de los combustibles sea utilizada como argumento para incrementar los precios de otros bienes y servicios.

“Y esperamos que no se aviven con una cascada de aumentos los sectores involucrados en la provisión de la canasta familiar y otros productos de primera necesidad”, manifestó.

Núñez sostuvo que la reducción del tipo de cambio no se refleja en los precios finales que pagan los consumidores. “Vemos que el dólar sigue bajando, pero eso nunca se traduce en una reducción de precios para el ciudadano”, indicó.

Lea más: Precio de combustibles: lo que respondió Petropar mientras hay una guerra de descuentos en los servicentros privados

El reajuste del precio de los combustibles oscila entre G. 490 y 600 por litro tanto en naftas como en el diésel. Se trata de la cuarta suba del año aplicada por el sector privado.