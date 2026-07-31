Precio de combustibles: lo que respondió Petropar mientras hay una guerra de descuentos en los servicentros privados

La expectativa por una nueva suba de los combustibles sigue creciendo en el mercado local. Representantes del sector privado sostienen que el constante aumento de las cotizaciones internacionales ya prácticamente eliminó el margen para seguir absorbiendo los mayores costos de importación, por lo que consideran inevitable un reajuste en los próximos días.

De acuerdo con estimaciones del sector, si los precios reflejaran plenamente el costo actual de reposición, el diésel debería aumentar entre G. 850 y G. 950 por litro, mientras que las naftas tendrían un incremento de entre G. 400 y G. 600 por litro.

No obstante, el escenario que hoy encuentran los consumidores en los surtidores es completamente distinto.

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Precio de combustibles: Hay una guerra de descuentos

Durante un recorrido realizado por ABC en distintas estaciones de servicio de Asunción se constató una intensa competencia comercial entre los principales emblemas privados.

Varias estaciones ofrecen descuentos directos de hasta G. 300 por litro, principalmente en las naftas, además de promociones con tarjetas de crédito que incluyen reintegros y otros beneficios.

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Las campañas promocionales alcanzan a estaciones de Shell, Copetrol, Petrobras, Petrosur y otros emblemas, cuyos operadores hasta el momento no comunicaron oficialmente incrementos a sus operadores.

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Las primeras subas llegarían desde la próxima semana

Aunque las promociones continúan, los operadores del sector reconocen que el margen para sostenerlas es cada vez menor.

Las primeras subas comenzarían a observarse durante los primeros días de la próxima semana, principalmente en estaciones independientes o de menor tamaño.

Hasta ahora, el único emblema que comunicó oficialmente un reajuste es Tega Oil, un pequeño emblema con presencia en el interior del país. La firma informó a sus operadores que desde el lunes 3 de agosto aplicará incrementos que oscilarán entre G. 580 y G. 940 por litro, dependiendo del tipo de combustible.

Mientras tanto, las grandes marcas todavía no definieron públicamente cuándo trasladarán el aumento a sus clientes, aunque dentro del sector se da por hecho que la tendencia será generalizada si las cotizaciones internacionales continúan en los niveles actuales.

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Petropar sigue “aguantando”

En el caso de Petropar, la petrolera estatal mantiene por ahora sus precios, aunque reconoce que la presión internacional continúa aumentando.

El presidente de la empresa, William Wilka, explicó a ABC que las cotizaciones internacionales permanecen en niveles históricamente elevados y marcadas por una fuerte volatilidad.

“La cotización está en picos máximos. Hay mucha volatilidad e incertidumbre en el mundo; no baja de los US$ 1.000 por metro cúbico. Nosotros seguimos siendo los más baratos del mercado y seguimos evaluando y aguantando”, afirmó.

No obstante, el titular de la estatal evitó responder hasta cuándo Petropar tendrá margen financiero para sostener sus actuales precios sin realizar ajustes.

La definición de Petropar es seguida de cerca por el resto del mercado, ya que históricamente la política comercial de la empresa estatal influye en las decisiones de los emblemas privados.

El conflicto internacional sigue presionando los costos

El incremento de los combustibles responde principalmente al escenario internacional.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan afectando el comercio mundial de hidrocarburos, elevando tanto las cotizaciones del petróleo como de los combustibles refinados.

Si bien Paraguay no importa carburantes directamente desde las zonas en conflicto, el país compra combustibles tomando como referencia los precios internacionales, por lo que termina absorbiendo el impacto de la incertidumbre global.

A ello se suma el encarecimiento del transporte marítimo, los seguros internacionales y otros costos logísticos, que elevan aún más el precio final de importación.

Otro componente que actualmente pesa sobre el mercado es el denominado “premio”, un sobreprecio adicional que los compradores deben pagar sobre la cotización internacional para asegurarse el suministro de combustible disponible. Semanas atrás este indicador había comenzado a disminuir, pero posteriormente volvió a incrementarse junto con el resto de los costos internacionales.

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¿Qué tendría que pasar para que bajen los precios?

Especialistas del sector explican que una eventual reducción de las cotizaciones internacionales no se reflejaría de inmediato en Paraguay.

Para regresar a los niveles observados a finales de febrero sería necesario que el precio internacional descendiera hasta aproximadamente US$ 2,50 por galón y permaneciera en ese nivel durante al menos uno o dos meses.

Actualmente, las cotizaciones vuelven a ubicarse por encima de los US$ 4 por galón, muy lejos de los valores registrados durante la breve corrección observada en junio.

Además, aun cuando el mercado internacional comenzara a bajar inmediatamente, las distribuidoras primero deben comercializar el combustible adquirido a precios más elevados antes de trasladar una eventual reducción al consumidor final.

Mientras tanto, las empresas deberán definir en los próximos días cuánto del incremento absorberán con sus propios márgenes y cuánto terminarán trasladando al precio en los surtidores, en un mercado donde la competencia con Petropar sigue siendo un factor determinante para la estrategia comercial de los emblemas privados.