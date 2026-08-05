Ministro del Ambiente culpa a Wiens de “antecedente nefasto” por conflicto de Médanos del Chaco

En la Cámara de Diputados el diputado colorado cartista, José Rodríguez, presentó un proyecto de ley para habilitar la afectación del área silvestre protegida con fines económicos del parque nacional Médanos del Chaco. Según los críticos al proyecto, la propuesta es una copia de la propuesta realizada en el 2022 por Erwin Riemer, que fue rechzada en el 2023.

Según denuncian, la propuesta busca habilitar a la empresa Primo Cano Martínez para la explotación de gas natural en el lugar. Hasta el momento, el propio Mades emitió un dictamen que recomienda el rechazo del proyecto, pero por una cuestión de forma y no de fondo, según explicó el titular de la cartera de Estado, Rolando de Barros Barreto.

Según el ministro, este es un proceso que viene de años atrás, cuyo debate actualmente es más jurídico que técnico e incluso recordó que cuando fue ministro en el 2016 y presentó el proyecto de ley de declaración de área silvestre protegida, el mismo estableció que el parque Médanos del Chaco tenía 457.479 hectáreas y no 607.000 como actualmente está legislado.

“Una mensura judicial que llevó mucho tiempo que se realizó en el 2005, después la volvimos nosotros a llevar a cabo para salvaguardar toda la superficie de esa área protegida. Enviamos al Congreso Nacional en aquel entonces del 2016 especificando y en base a lo que arrojó la mensura judicial, ellos sacaron la superficie de prácticamente las propiedades privadas que hoy se encuentran dentro del parque, y decía claramente de las concesiones y actividades con permiso para la protección, exploración y explotación”, sostuvo en conversación con La Primera Mañana de ABC Cardinal.

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Mades está a favor de explotación de gas, según ministro

Insistió en que en aquel proyecto desafectaba todas las áreas que ya estaban intervenidas, que tenían título de propiedad, explotaciones agropecuarias e inclusive comunidades indígenas.

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“La Cámara de Senadores, en aquel entonces, sin consultar, sin ningún estudio técnico, sin ninguna aplicación ni consulta al Ministerio del Ambiente, extiende la superficie de 457.000 hectáreas a 605.000 hectáreas (...) ellos fueron los que realmente cometieron un antecedente nefasto jurídico para nuestro país en lo que respecta a la explotación hidrocarburos (...) Arnoldo Wiens fue el que presentó el proyecto y el que firmó y el que amplió esta ley”, criticó.

Agregó que “hay que restituir el Estado de derecho referente a este caso”. Aclaró que el cuestionamiento que realizaron desde el Mades a la propuesta del diputado Rodríguez se dio por la necesidad de establecer un marco jurídico, además de que la propuesta del legislador “no dice nada” y como instituciones, se debe dar un argumento sólido a la ciudadanía para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas silvestres protegidas, a fin de no generar incertidumbre.

Cuestionó que la propuesta no contempla las coordenadas precisas de las áreas de exploración y explotación de gas natural, además del trabajo de gestión ambiental para evitar impactos ambientales, degradación de suelo, erosión del suelo, la afectación a la biodiversidad, lo que se requeriría para evitar la falta de confianza.

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Protección al parque Médanos del Chaco afecta a cualquier inversión en Paraguay

Dijo que este tema afecta a cualquier inversión que se realice en el país, ya que no se habla solo de Médanos del Chaco, ya que cualquier inversión que refiere a hidrocarburos, ya sea petróleo, gas natural, o cualquier otro mineral, tendrá dudas e incertidumbre de invertir en Paraguay por lo que hizo el Congreso Nacional eh en su momento.

“Nosotros somos la autoridad de aplicación ambiental en la conservación y la administración de las áreas que deben ser protegidas, y esos son detalles básicos y obligatorios que debería tener una propuesta de ley, que es lo que hoy estamos conversando entre todos. El diputado está ahora en una mesa técnica debatiendo justamente estas cuestiones que también yo la estoy trabajando con el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, para poder realmente llegar a un acuerdo”, señaló.

Refirió que desde el gobierno están dando valor a los recursos naturales y están saliendo al mundo a ofrecer esa gran cualidad que tiene el Paraguay.

“Nuestra idea es que la política ambiental, lo que define claramente es que los recursos naturales tienen que beneficiar económica, social y ambientalmente a la ciudadanía, y es lo que nunca se hizo antes y es lo que estamos trabajando con el presidente y el gobierno, darle un valor a los recursos naturales, manejarlo sosteniblemente. Cuando vos hablabas del manejo sostenible los recursos naturales es mantener el equilibrio entre la producción agrícola, ganadera, forestal, industrial, mineral de estos recursos dándole un valor que realmente genere y mejore la calidad de vida a todos los paraguayos”, expresó.

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Consultado sobre el alineamiento a las políticas de Europa y el contraste con las políticas ambientales de Estados Unidos, respondió que actualmente se están fortaleciendo los lazos de amistad con los Estados Unidos.

Sobre el Acuerdo de París, dijo que “siempre vamos a apostar a lo que beneficie al Paraguay, independientemente a los acuerdos internacionales que podamos tener firmados”.