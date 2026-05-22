Médanos del Chaco: Cartista José Rodríguez “copió y pegó” proyecto rechazado en 2023

Un punto aparte en vez de un punto seguido es el único cambio que le introdujo el diputado cartista José Rodríguez al proyecto de ley presentado en 2022 por el entonces diputado cartista Edwin Riemer y rechazado en 2023, una iniciativa que hasta copia el acápite: “que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016 ‘que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco”, que es rechazado por el Ministerio del Ambiente.

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El proyecto reflotado ahora copia palabra por palabra las modificaciones pretendidas para el artículo 4º (salvo un cambio en la puntuación) y sin ninguna reforma el articulo 6º del proyecto presentado en abril de 2022 por Reimer y rechazado en junio de 2023, en una de las últimas votaciones de los parlamentarios del periodo anterior (2018-2023).

Si bien Rodríguez al menos reformuló la exposición de motivos, alegando un supuesto planteamiento que afecta un área silvestre protegida con la excusa de la necesidad de equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico y estratégico del país, finalmente en sus expresiones verbales ayer durante la audiencia pública terminó demostrando coincidencia en defender a la empresa Primo Cano Martínez, que pretende retomar la explotación de gas natural en el lugar.

En el proyecto de Reimer se dejaba claro que ese era el fin real al señalar que “la empresa más afectada es Primo Cano Martínez S.A. por Ley N° 1.028/83, que ostenta un Contrato de Concesión de hidrocarburos en dicha zona, y a la fecha se encuentra en el período de Explotación desde el año 1998, conforme al Decreto N° 22.116/98. Es decir, la Ley N° 5723/2016 debía salvaguardar sus derechos adquiridos con mucha anterioridad; y no debía serle aplicada retroactivamente de conformidad con el Art. 14 de la Constitución Nacional, que expresa: “DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY”.

Si bien Rodríguez, en varios momentos, alegó que esta iniciativa la presentaba de manera particular (sin respaldo de su bancada cartista) y “sin intereses particulares”, finalmente también salió a favor de la empresa Primo Cano Martínez, cuestionando el fallo de la Corte Suprema de Justicia en su contra.

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“Me tocó también ser egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en Derecho y lo que hizo la Corte para mí no tiene ningún sentido, ¿en qué forma? Que se atropellaron derechos adquiridos de este sector privado y por eso es que estamos abriendo el debate”, le dijo ayer Rodríguez a José Cano, representante de la empresa Primo Cano Martínez en plena audiencia pública.

En otro momento también le prometió hacer otra audiencia pública para que exponga el caso de la citada empresa, diciendo: “Don (José) Cano. Hagamos una audiencia después para poder ver detenidamente todos estos trabajos (hechos previamente)”.

Finalmente, Rodríguez, que es diputado por Capital, también insistió en que supuestamente no tiene intereses personales, sino que simplemente quiere “abrir el debate”.

“Yo acá no tengo ni un patrón, acá yo no estoy por el interés de nadie, inclusive vi por las redes sociales que la gente ya me pagó para presentar este proyecto de ley, y no es cierto; porque así como se les pueden controlar las cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales, también pueden revisar mis declaraciones juradas", sostuvo.

De 4,7 millones de hectáreas a 605.075

Según los datos oficiales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Parque Nacional Médanos del Chaco fue disminuyendo desde 2001, cuando por decreto del Ejecutivo se creó la Reserva de la Biosfera del Chaco con una extensión de 4.707.250 ha., de la cual formaba parte el citado parque.

Posteriormente, el 2 de agosto de 2003, por otro decreto, el Ejecutivo declara que el Parque Nacional Médanos del Chaco tiene una extensión de 514.233 hectáreas, perdiendo gran parte de su extensión original.

Finalmente, por ley N° 5.723/2016, se estableció que el Parque Médanos del Chaco tiene una superficie de 605.075 ha donde existen varias empresas con permisos concedidos en trámite en zonas declaradas área silvestre protegida del parque.

Puntualmente son las empresas: Riviera S.A., Primo Cano Martínez, Petropar, Teuco Mining S.A. y Zeus OL. S.A. Las empresas Riviera S.A. (Bloque Garrapatal) y Primo Canо Martínez (Bloque Gabino Mendoza) y mientras quetambién solicitaron permisos Petropar (Bloque Petropar II) y Teuco Minning S.A..