Nadie querrá pagar impuestos si ven como todo en el Estado se roba, advierte el senador Iramaín

El senador opositor Ignacio Iramaín dijo ante el pleno de la Cámara Alta que actualmente el país pasa por un “susu’a económico” y agregó que decir que “no hay plata” contradice la supuesta buena salud macroeconómica que el gobierno pregona.

Reconoció que “falta plata”, pero sostuvo que los fondos no escasean porque se haya acabado, sino porque se los está robando . “No es lo mismo un país pobre que un país saqueado”, resaltó.

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Dijo que, si bien celebra la propuesta de Gustavo Leite (ANR, HC) de recortar gastos superfluos por US$ 400 millones para destinarlos a la compra de medicamentos, señaló que este ahorro no debe caer sobre la misma gente de siempre.

“No nos oponemos a ahorrar. Nos oponemos a que ahorrar signifique, una vez más, sacarle a los mismos de siempre. Antes de subirle la edad jubilatoria al maestro, cobrémosle a los que hoy no pagan” dijo.

“Antes de recortar el almuerzo escolar, transparentemos los US$ 650 millones de Itaipú. Antes de pedirle sacrificio al jubilado, pidamos la explicación al que se llevó la plata. No se acabó la plata, nos la están sacando”, sentenció.

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Robo estatal llega a US$ 1800 millones, dice

Iramain indicó que el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que Paraguay tiene una pérdida por “mal gasto” de US$ 1.800 millones. “Eso quiere decir robo”, aseveró.

Subrayó que en perspectiva, el programa “Hambre Cero”, que alimenta a más de un millón de estudiantes, cuesta US$ 375 millones. “Lo que se pierde equivale a casi cinco ¡hambre cero!”, lamentó.

Dijo estar de acuerdo con el recorte de gastos pero también dijo que urge el control de la calidad del gasto público. Advirtió que el 80% del gasto de personal está constituido por salud, fuerzas públicas y educación.

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En cuanto al argumento que se recauda poco en Paraguay, dijo que la presión tributaria en el país es muy baja (11,1% ante una media regional del 20% y el 25%) mientras que la Cepal recomienda reforzar el impuesto a la renta personal y reducir las excepciones.

Nadie quiere pagar impuestos con tanto robo, advierte

“Pero claro que la gente no va a querer pagar impuestos. Si vemos cómo se malgasta, ¿cómo vamos a querer pagar más impuestos?”, cuestionó.

Agregó que la ciudadanía también sabe que “Itaipú es nuestra” pero sus más de 650 millones en gastos sociales y bajo uso discrecional, no están en el Presupuesto General de la Nación sin control público.

Añadió que solo Venezuela está peor que Paraguay en la región en la lucha contra la corrupción.

Sostuvo que nuestro diseño institucional del Estado permite y estimula el robo y que si tenemos un mal ejemplo de que se roba a nivel del Estado, es muy difícil que la sociedad civil quiera pagar más impuestos.