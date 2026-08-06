Reforma universitaria: Evalúan fusionar el Cones y la Aneaes ante crisis de títulos falsos

El núcleo central de la propuesta legislativa analizada en la reunión de la comisión radica en revisar el rol de los principales órganos rectores del sistema: el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Continuamos la discusión sobre las posibles reformas de las leyes que tienen que ver con la educación superior en nuestro país. Es una discusión superinteresante, más todavía el momento en que estamos atravesando, donde hay sospechas de títulos falsos y venta de títulos”, enfatizó el legislador al término de la reunión.

El proceso legislativo continuará en las próximas sesiones con la presentación formal de las propuestas de fusión. Asimismo, la comisión evaluará de forma específica las ventajas operativas y jurídicas de centralizar el control o potenciar el modelo bicameral de supervisión institucional.

Lea más: Virgen de Fátima: el instituto “fantasma” que inundó el MEC con títulos falsos

El senador adelantó que el debate sobre la gobernanza y la institucionalidad universitaria es solo la primera etapa de una agenda más amplia que incluirá, en su fase subsiguiente, la revisión integral del ejercicio de la docencia superior y las normativas vinculadas al escalafón y la carrera académica en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Especialistas y actores del ámbito educativo en Paraguay han debatido la posibilidad o necesidad de fusionar o articular de manera estricta la Aneaes y el Cones para que funcionen como un solo ente integrado, a raíz de tensiones por la supuesta superposición de funciones, controles fragmentados y crisis sobre títulos universitarios.

Una comisión paralela a la presidida por el cartismo

La comisión especial que se encarga de investigar la existencia de títulos falsos en el país es presidida por el cartista Patrick Kemper (ANR, HC).

Actualmente, el órgano sigue en su etapa de pedidos de informes y recepción de respuestas sobre la expedición de títulos presumiblemente falsos. Hasta la semana pasada aguardaba la respuesta del Ministerio de Educación.

Sobre la falta de respuestas de la cartera educativa, las senadoras Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN) y Esperanza Martínez habían reclamado a la comisión dar mayor celeridad a la discusión y citar a las autoridades universitarias de la Sudamericana y Leonardo Da Vinci, quienes deberían comparecer la próxima semana.