Afirman que el proceso contra Miguel Prieto responde a intereses políticos y temen atentado contra su vida

Según Dennis Dioff, el proceso carece de garantías procesales y responde a intereses políticos orientados a impedir la participación de Prieto en las próximas elecciones presidenciales. La Fiscalía rechazó elementos considerados fundamentales por la defensa, entre ellos fotografías, videos y testimonios que, según afirmó, documentan la entrega efectiva de kits de víveres a familias vulnerables durante la pandemia, con apoyo de centros de estudiantes.

Además, manifestó su respaldo a las expresiones del senador Rubén Velázquez (Yo Creo), quien cuestionó el rechazo de las pruebas. “Nos quieren enviar a defender la causa teniendo el fusil, pero sin las balas. Rechazar las evidencias deja a la defensa sin herramientas”.

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Trato diferenciado y presión política

Dioff denunció la existencia de un trato diferenciado entre las investigaciones relacionadas con la administración de Ciudad del Este y otros casos de presunta corrupción municipal.

En ese sentido, señaló que las compras realizadas por la administración de Prieto cuentan con evidencias que respaldan su ejecución, mientras que otras causas, como las vinculadas a la Intendencia de Asunción, no registraron el mismo nivel de avance ni de rigurosidad en las investigaciones tras la dimisión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR – HC).

Asimismo, afirmó que existen presiones políticas sobre el sistema judicial para acelerar el juicio, y señaló al entorno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como parte del esquema que, según dijo, busca forzar la inhabilitación de Prieto.

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Temor por la integridad física

El candidato también expresó preocupación por el nivel de confrontación política que, a su criterio, supera el ámbito estrictamente judicial.

En ese contexto, indicó que entre la ciudadanía circulan temores sobre eventuales represalias o atentados contra la vida de Miguel Prieto en caso de que las acciones judiciales no logren frenar su proyección política. Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y a preservar la paz.

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