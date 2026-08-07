Condenan a intendentable de Yo Creo en Villa Elisa y no habrá unidad opositora

El Ministerio Público informó que el agente fiscal Federico Delfino obtuvo la condena de Jeremías Sansón Villalba Alves, concejal municipal y candidato a intendente de Villa Elisa por el partido Yo Creo.

El edil fue condenado en primera instancia a un año y seis meses de pena privativa de libertad por haber intentado extorsionar a un ciudadano paraguayo naturalizado exigiéndole la suma de US$ 15.000, a fin de que no prosperara una denuncia en contra de la víctima por supuesta violencia contra la mujer. Según el abogado del condenado, la sentencia no está firme y apelarán.

Conforme al antecedente de la causa, los hechos ocurrieron en fecha 17 de marzo del año 2023, en la ciudad de Asunción.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Intendentable niega participación y mantiene candidatura

Por su parte, el político subió un video a sus redes sociales en el que, junto a su abogado, desmienten la acusación y anuncian que probarán su inocencia en la apelación.

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El defensor del edil, el abogado y excomisario Gaspar Mereles, calificó de increíble a la Justicia. Respecto a la condena, dijo que ese hecho “no existió ni va a existir” porque van a demostrar la inocencia del condenado en la apelación.

A criterio del letrado, la condena de un año y medio en sí demuestra que el Ministerio Público no pudo demostrar la coautoría de su cliente en la extorsión y de usar elementos que no existen.

“Hoy estás libre, el proceso continúa y vas a seguir trabajando”, aseveró el profesional del derecho.

Fracasó así la intención de unificar candidaturas opositoras para enfrentar a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre.

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Jeremías fue aliado, pero ahora es contrincante del intendente saliente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia (PLRA), quien busca la reelección. Este último es hermano del presidenciable liberal y gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

En la primera sesión del Directorio del PLRA, Sergio Estigarribia denunció que Jeremías es un candidato financiado por la ANR para dividir votos en favor de la aspirante colorada Diana Recalde (ANR, HC).