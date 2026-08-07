Minga Guazú: PLRA declina y apoya a intendentable de Yo Creo

Junto con Presidente Franco, Minga Guazú era uno de los distritos más conflictivos entre la oposición en Alto Paraná, principalmente entre los equipos políticos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Yo Creo.

Sin embargo, finalmente se anunció que el candidato liberal Blás Báez, quien se presentaba por la lista 27 Alianza Minga Guazú en Primer Lugar, declinó su candidatura a favor de Mónica Ramírez, intendentable de Yo Creo.

Intendente saliente era de Yo Creo y fue con HC

Yo Creo había ganado la intendencia del distrito en 2021 con Diego Almicar Ríos Llano, pero este tras ser electo, traicionó a la agrupación y se pasó al Partido Colorado y al movimiento Honor Colorado en 2024 supuestamente para buscar protección política ante denuncias de supuestos casos de corrupción en la gestión municipal.

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Ríos buscó la reelección dentro de la ANR pero no pudo ganar la interna colorada como precandidato de Fuerza Republicana, cuyo líder es Hugo Velázquez y fue vencido por el cartista César Paredes.

Con la renuncia del candidato del PLRA a favor de Yo Creo, se reduce la cifra de postulantes pero las opciones opositoras siguen siendo numerosas.

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Cruzada Nacional también tiene una candidata a intendente. Se trata de Celia Enríquez.

El Partido Mboriahu Memby, liderado por Celso Miranda “Kelembú” tiene por aspirante a Mabel Meza.