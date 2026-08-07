Raúl Latorre congela proyecto para modificar cobros de registros de conducir por la Opaci

Llamativamente -pero sin ninguna sorpresa- el presidente de Diputados, Raúl Latorre, excluyó del orden del día de la sesión del martes próximo, el proyecto de ley “que modifica los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley Nº 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, a fin de que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una organización no gubernamental manejada por políticos, deje de recaudar con cobros por registros de conducir en los municipios.

A modo de referencia, en los últimos 5 años (2020-2025) la Opaci recaudó G. 138.000 millones solo en concepto de cobros por registros de conducir, lo que representa poco más del doble de lo que ahora investiga la Fiscalía como posible daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS) en las administraciones de Vicente Battaglia y Jorge Britez.

En total, fueron 19 puntos los que se dejaron sin tratar la semana pasada por falta de quórum en la sesión pasada y justo este se manda al congelador, de la mano de Latorre, que es el que como presidente tiene la atribución exclusiva de confeccionar el orden del día.

De todos modos, este cajoneo y por ende blindaje al esquema de recaudación de Opaci desde el cartismo, ya se intuía a partir de la posición de diputados de Honor Colorado que salieron a defender a la “oenegé amiga” del oficialismo y presidida por Óscar Cabrera (ANR, HC), intendente de Guarambaré, que recientemente renunció para buscar el rekutú.

El millonario monto recaudado y cuyo manejo la Opaci realiza de manera opaca y poco transparente aprovechando su condición de ente no sujeto a los controles normales de un órgano estatal, lo obtienen supuestamente a través de los “servicios” como la provisión de los insumos para registros de conductir (plásticos) y sobre todo por la provisión del sistema unificado (base de datos).

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Martínez pide que la ANTSV sea la gestora de los registros de conducir

El diputado Miguel Martínez (PLRA) y otros colegas opositores plantean en el proyecto de ley que sea la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), la que se encargue de gestionar el sistema y los datos de los registros de conducir; sin embargo, de manera cómplice, la ANTSV puso excusas a fin de que el esquema siga como está.

Precisamente, esta semana, el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, sostuvo que supuestamente tenían posturas divididas sobre este proyecto, para finalmente salir a justificar a Opaci.

Al ser consultado sobre el rol de esta oenegé manejada por intendentes, y si corresponde que manejen estos fondos discrecionalmente, dijo: “Sí, considero que sí. La Opaci es un ente que también ayuda a regular los manejos institucionales de los diferentes municipios. Ahora, con la unificación de los cobros de los registros y de las habilitaciones también ayuda en un porcentaje alto a los municipios de escasos recursos”.

Sin embargo, se le remarcó que precisamente no se sabe en qué destina Opaci los recursos que recauda, ya que frecuentemente se oponen a responder a pedidos de informes incluso del Congreso.

Ante ello, se limitó a decir que insistirán en reiterar los pedidos de informes.