Balotaje por reelección: segunda vuelta atenta contra la democracia, dice “Bachi”

En lo que aparenta ser una cortina de humo coordinada entre Dionisio Amarilla y “Bachi” Núñez, este último dijo hoy que la segunda vuelta electoral o balotaje “es un mecanismo exclusivamente para atentar contra la democracia”.

En una alocución ante la Cámara Alta, “Bachi” sostuvo que la oposición lo único que quiere es llegar al poder sin tener un proyecto político y que por ello, a su criterio, el balotaje representa un riesgo para la democracia paraguaya porque no construye mayorías y porque “los acuerdos de segunda vuelta son alianzas artificiales”.

Agregó que la propuesta de Dionisio Amarilla de “abrir la cancha” y aprobar la reelección a cambio del balotaje no es factible porque la oposición tiene “miedo” y “tiembla” ante las mediciones a favor de la figura de Horacio Cartes.

“Ustedes le tienen miedo al expresidente de la República y actual presidente del partido”, aseveró

Bachi insistió en que la segunda vuelta electoral además es un “acuerdo oportunista y es de repartija de cargo”.

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Sostuvo que a su parecer, debe mantenerse en Paraguay que la victoria la lleve quien tenga más votos, tal como ocurre en países como Colombia, Estados Unidos, Panamá, Inglaterra y Corea del Sur.

“Ese es un invento de sectores que quieren encontrar un atajo para llegar al poder. Los progresistas, los globalistas, los socialistas los de ideología de izquierda que después les quieren estirar como furgón de cola, como siempre son los liberales, para llegar al poder”, subrayó.

Finalmente afirmó que el PLRA no puede llegar al poder en una segunda vuelta porque sus militantes de derecha y de izquierda, tendrían que pactar un gobierno con agrupaciones socialistas y otros sectores sobre la propiedad privada, la economía de mercado, el estado de derecho y la libertad individual.

Quieren una reforma, advierte Líder

Por su parte, el senador Líder Amarilla (PLRA) advirtió que este debate sobre la reelección y el balotaje es un intento del oficialismo de instalar un plan de reforma constitucional culpando a la oposición.

A su turno Dionisio Amarilla recalcó que la segunda vuelta daría más legitimidad a los gobiernos ya que en las ultimas elecciones la mayoría votó contra la ANR.