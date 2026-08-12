Intendente de Yaguarón anuncia precandidatura presidencial de Paraguay

El jefe comunal de Yaguarón, el liberal Luis Rodríguez Lugo, anunció que su proyecto nace desde las bases y busca “despertar al pueblo paraguayo” frente a las necesidades que, según afirmó, atraviesa el país.

Rodríguez Lugo confirmó que pretende disputar la candidatura dentro del PLRA, aunque reconoce que su partido atraviesa dificultades internas.

“Yo dentro de mi partido voy a competir”, afirmó.

Añadió que pondrá su nombre a consideración de los liberales para las internas previstas para finales de diciembre de 2027.

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El intendente señaló que comenzará a difundir sus propuestas principalmente a través de las redes sociales, para que puedan ser consideradas incluso por el actual Gobierno.

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A su criterio, el actual presidente Santiago Peña todavía tiene tiempo para “reencauzar” el rumbo del Paraguay y planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes.

“Mi corazón no puede irse a mi casa a descansar. La extrema necesidad y la ineficiencia de las instituciones me obligan a decir lo que la gente sabe. Es una emergencia nacional para retomar la estabilidad macro y microeconómica”, expresó.

Ante una eventual alianza opositora, dijo que su primera meta será ganar la interna de su partido y posteriormente buscar la unidad de la oposición en torno al candidato mejor posicionado. También adelantó que, a partir de diciembre, podrían comenzar conversaciones para conformar candidaturas departamentales y nacionales.

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Un diagnóstico crítico y propuestas

El intendente Rodríguez señaló que su hoja de ruta iniciará en plataformas digitales, donde compartirá su visión de gobierno e ideas que considera prioritarias. Argumentó que su decisión surge tras constatar el deterioro social e institucional:

Educación en crisis: Criticó el estado de las aulas y afirmó que los programas actuales priorizan la apariencia antes que el capital humano, afectando las horas de clase y el alcance real del alimento escolar.