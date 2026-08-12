Mafia en IPS: Senado crea comisión especial para investigar presuntos hechos de corrupción

El proyecto de resolución instalará una comisión especial de carácter transitorio para investigar los presuntos hechos de corrupción detectados en el IPS y en el Ministerio de Salud, además de realizar un seguimiento de la adquisición de bienes y servicios, las colocaciones de deudas y los contratos de funcionarios de la previsional.

La propuesta surge en medio de las investigaciones del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades cometidas durante distintas administraciones del IPS. Entre los imputados figuran Vicente Bataglia, quien estuvo al frente de la institución durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y Jorge Brítez, expresidente del IPS durante la administración de Santiago Peña.

Los proyectistas opositores y la cartista Lizarella Valiente sostienen que la situación del IPS se agravó debido a una serie de irregularidades relacionadas con el manejo de fondos, la ejecución de obras y la provisión de medicamentos, además de cuestionamientos sobre mecanismos de tercerización que, según señalan, habrían favorecido a empresas privadas.

Comisión investigará irregularidades y situación financiera del IPS

De acuerdo con la exposición de motivos, el IPS arrastra desde hace años una situación económica y patrimonial considerada preocupante. Los senadores señalan que investigaciones recientes permitieron detectar presuntas irregularidades en diferentes áreas de la institución.

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Los legisladores también recuerdan que, durante el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023, la Comisión Bicameral de Presupuesto habría detectado, con base en informes de la Contraloría General de la República (CGR), denuncias por uso irregular de fondos que totalizaban G. 2 billones.

A esto se suma, según el proyecto, una deuda cercana a US$ 1.300 millones, correspondiente tanto a obligaciones con entidades bancarias como a deudas con proveedores. Los senadores también relacionan la situación financiera con las dificultades que atraviesa la previsional para garantizar la provisión de medicamentos en tiempo y forma a sus asegurados.

Investigación sobre obras, medicamentos y tercerizaciones

La comisión propuesta tendrá entre sus objetivos realizar un seguimiento de los presuntos hechos punibles de corrupción detectados en el IPS y de las decisiones administrativas vinculadas a la adquisición de bienes y servicios.

El proyecto también incluye entre las áreas de seguimiento las colocaciones de deudas y los contratos de funcionarios, además de las obras y la provisión de medicamentos.

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En la exposición de motivos se cuestionan particularmente determinadas prácticas de tercerización que, según los proyectistas, habrían beneficiado a empresas privadas y estarían rodeadas de presuntas irregularidades.

Los senadores argumentan que la magnitud de las denuncias y el impacto económico sobre la previsional justifican una investigación específica desde el Congreso.

Comisión estará integrada por seis senadores

El proyecto establece que la comisión especial estará integrada por seis senadores, quienes serán designados por el presidente de la Cámara de Senadores, en acuerdo con las respectivas bancadas. Una vez instalada, la comisión deberá elegir de entre sus integrantes a un presidente, un vicepresidente y un relator.

La propuesta establece además que tendrá una duración de 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga por un periodo igual o menor. Al concluir su trabajo, la comisión deberá elevar al pleno del Senado un informe final con sus conclusiones.