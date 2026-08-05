Bachi Núñez no descarta crear una comisión especial para investigar la corrupción en el IPS

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, sostuvo que las recientes imputaciones hechas por el Ministerio Público a exadministradores del Instituto de Previsión Social (IPS) podrían ser apenas el inicio de una revisión más profunda sobre el manejo de los recursos de la previsional.

Núñez se refirió a la imputación y pedido de prisión preventiva contra los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otras siete personas, por un supuesto perjuicio de G. 61.000 millones relacionado con obras fallidas de quirófanos.

“Los G. 61.000 millones apenas en el inicio, la punta del iceberg”, afirmó el titular del Senado, al señalar que existen otros hechos y montos que deberían ser esclarecidos.

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En ese sentido, recordó que durante su etapa como diputado votó en contra de un crédito de US$ 250 millones destinado al IPS durante la administración de Bataglia y que posteriormente, ya como senador, cuestionó públicamente el destino de esos recursos.

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También puso bajo la lupa otros fondos de la institución. “¿Qué pasó de los G. 828 mil millones que fueron a un fideicomiso?”, cuestionó.

“No descartamos crear una comisión especial”

Ante la consulta sobre qué puede hacer el Congreso para evitar nuevos hechos de corrupción en el IPS, Núñez fue más allá de reclamar investigaciones fiscales y dejó abierta la posibilidad de una investigación parlamentaria.

“Todo lo que sepamos, hasta no descartamos crear una comisión especial que investigue los hechos de corrupción de IPS”, afirmó.

El titular del Senado sostuvo, además, que deben investigarse los eventuales vínculos empresariales y políticos alrededor de las empresas que obtuvieron contratos millonarios con el IPS y otras instituciones públicas.

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Afirmó que corresponde determinar si existen “padrinos” políticos detrás de determinadas empresas y sus contrataciones.

Núñez también cuestionó las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados de empresas de limpieza que prestan servicios al Estado.

Petropar: cuestiona suba “desmesurada” de combustibles

Núñez también se refirió al reciente incremento de los combustibles aplicado por emblemas privados, que elevaron entre G. 500 y G. 600 por litro las naftas y el diésel prémium, además de G. 490 en el diésel común.

A su criterio, el reajuste fue precipitado. “Creo que se apresuraron los sectores empresariales. Fue una suba muy desmesurada”, sostuvo.

El senador pidió que Petropar mantenga sus precios mientras dure el stock adquirido con costos anteriores, considerando que un aumento inmediato impactaría directamente sobre la canasta básica, el transporte y otros bienes de consumo.

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Además, anunció que impulsará el debate sobre proyectos de ley para transparentar la estructura de costos de Petropar y analizar mecanismos que permitan controlar posibles abusos en la formación de precios del sector privado.

Caso Miguel Prieto: “Su problema es con la Justicia”

Consultado sobre la apertura de juicio oral contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el denominado caso Tajy, Núñez rechazó las denuncias de persecución política formuladas por el dirigente opositor.

Afirmó que el problema del exjefe comunal “no es con Bachi ni con Galeano”, sino con la Justicia, y recordó que algunos procesados en la causa aceptaron salidas procesales, lo que, según dijo, implica el reconocimiento de los hechos investigados.

También respondió a quienes sostienen que el Partido Colorado busca impedir una eventual candidatura presidencial de Prieto. “Yo le tengo miedo a Dios. ¿Por qué le voy a tener miedo a un mortal?”, expresó.

Finalmente, aseguró que la Asociación Nacional Republicana (ANR) confía en obtener importantes victorias en las próximas elecciones municipales, mencionando especialmente Asunción, Encarnación y Ciudad del Este.