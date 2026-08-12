Torín: Senado ratifica su versión sobre patrimonio y proyecto vuelve a Diputados

Hoy, un grupo de integrantes de la Asociación de Toreros, Humoristas y Afines del Paraguay, se acercó al Congreso para acompañar el proyecto de Ley que declara como “patrimonio tradicional y cultural del Paraguay al Torín (Corrida de Toros)”.

El proyecto fue ratificado por la Cámara Alta y devuelto a la Baja, donde los diputados habrían introducido modificaciones. Al respecto, Denis Giménez, tesorero de la mencionada asociación, confirmó que el gremio aboga por la versión del Senado.

Según comentó, el objetivo es que la corrida de toros sea reconocida como un patrimonio y no así netamente como “fiesta popular”, según se planteó con las modificaciones.

También confirmó que la propuesta busca que cada 5 de noviembre se celebre el “Día del Torero Paraguayo”, otra idea que habría sido modificada o “prácticamente sin efecto”. “En Diputados nos dejaron sin nada”, sentenció.

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Torín no es maltrato animal

Según el impulsor de la práctica, al momento de no estar en la Ley, las corridas pueden ser intervenidas y así una cadena de personas que dependen del evento se verían afectadas económicamente.

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“Se puede intervenir en una corrida de toros y nos pueden dejar sin trabajo. Es un espectáculo; son números acrobáticos. Comparando, una persona de 70 kilos, ¿qué le puede hacer a un animal de unos 700 a 800 kilos?”, detalló.

Asimismo, aseguró que la práctica realizada en nuestro país se diferencia a la que se lleva a cabo en España, donde ahí “se clava y mata” al animal.

“Matar para ellos es la corrida; acá no se le clava, no se le juega, mucho menos se le mata. Hay respeto mutuo; nosotros dependemos de los animales. Son parte de nuestra vida, de nuestra cultura; amamos a los animales”, concluyó.

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