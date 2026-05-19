Política
19 de mayo de 2026 a la - 17:00

Torín: Diputados hace un “ole” al conflicto y declara interés cultural las fiestas patronales

Hombre con capote rojo y amarillo enfrente de un toro, en un evento con un público entusiasta de fondo.
La Dirección Nacional de Defensa Animal se había pronunciado contra el proyecto con media sanción del Senado, que ahora fue reformado totalmente eliminando cualquier mención al torín.X Dirección Nacional de Defensa Animal

La Cámara de Diputados aprobó con radicales modificaciones el proyecto de ley que originalmente pretendía “declarar patrimonio tradicional y cultural del Paraguay, a la corrida de toros (torín)”. Finalmente, aprobaron declarar de interés cultural las fiestas patronales, eliminando toda mención y promoción al torín, ante las fuertes críticas de la Dirección Nacional Defensa Animal y organizaciones “animaleras”.

Por ABC Color

La Cámara de Diputados sancionó con modificaciones el proyecto de ley que finalmente lleva como acápite “que declara patrimonio cultural del Paraguay a los festejos populares de las fiestas patronales de cada municipio”, eliminando toda mención sobre la corrida de toros.

Lea más: Proyecto para declarar el torín como patrimonio tradicional y cultural embreta a Diputados

Además de modificar el acápite, se testó completamente el artículo 2, que establecía: “Institúyase el 1 de noviembre de cada año, como el Día del Torín (Corrida de Toros) y Día del Torero Paraguayo, quedando incorporado al Calendario de Actos y Conmemoraciones de nuestro país”.

Este punto es el que había generado mucha controversia y crítica por el posible maltrato animal hacia los toros, postura asumida tanto por organizaciones civiles, como por la Dirección Nacional de Defensa Salud y Bienestar Animal.

“La modificación propuesta por el diputado Miguel del Puerto (ANR, HC) ya elimina totalmente el tema tan cuestionado del torín y los toros, reemplázandolo directamente por las fiestas patronales que se realizan en todo el país. Creo que la discusión del torín o no a estas alturas ya no tiene sentido con las modificaciones propuestas”, resumió la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

La misma enfatizó esto para las organizaciones de defensa animal que justamente estaban atentas al tratamiento del proyecto y también en respuesta a su colega Pastor Vera Bejarano (PLRA), el único que intentó alegar a favor del proyecto del Senado.

“Las corridas de toros son muy arraigadas en el colectivo popular destreza, arte y estilo de vida de la gente del campo, es parte de nuestra tradición” y además, en nuestro país “hay un gran respeto hacia los animales en relación con otros países donde son sacrificados y se usan armas letales. Sin embargo, acá se usan capas y los payasos hacen sus piruetas”, señaló Vera Bejarano.

Finalmente, el proyecto completamente modificado fue aprobado y vuelve al Senado para su tercer trámite.