Centurión: Cartismo usa el “mundo del revés” contra Wiens y advierte un “efecto Prieto”

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) no pudo evitar remarcar el contrasentido que implica que el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona que inició el fracasado proyecto del Metrobús sin siquiera tener la liberación garantizada de la franja de dominio y con retrasos de varios meses en los cronogramas, esté libre de proceso, mientras que a su sucesor, Arnoldo Wiens, con la connivencia de la Fiscalía quieren meterlo preso lo antes posible.

“Es lamentable, este es el mundo del revés. El Paraguay es el mundo del revés. Aquellos que perjudicaron patrimonialmente al Estado son los que tienen sobreseimiento y los que cuidaron el dinero público hoy están siendo acusados”, sostuvo Centurión.

Ante este hecho evidente, consideró que claramente esta causa contra Wiens tiene como fin sacarlo de la carrera presidencial antes de las internas coloradas y confirma que, lamentablemente “el sistema de justicia está arrodillado al poder de turno”.

El mismo dijo estar convencido de que la decisión de Wiens de suspender la obra que adolecía de graves irregularidades y deficiencias fue la correcta, y sobre todo, está fundada en “elementos técnicos” y con el fin de “cuidar el dinero público”.

De todos modos, dijo que es evidente que a la Fiscalía de Emiliano Rolón no le importan los aspectos técnicos legales, ya que insiste en que esta causa tiene realmente un trasfondo político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Advierten a cartistas de un efecto “Prieto”

No obstante, pese a la presión judicial, Centurión remarcó que esto solo “fortalece” la candidatura de Wiens y que el cartismo ya tuvo muestras muy negativas cuando pretendió utilizar el apriete judicial contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

“Esto mismo pasó con el líder opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto -a quien no citó nominalmente- que era un líder distrital y cuando empiezan a hurgar un poco en su administración y se toma la decisión de la intervención, lo que hicieron es proyectarlo como un líder nacional”, dijo.

El mismo hizo referencia a que el año pasado, el cartismo a tambor batiente impulsó la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, logrando echar del cargo al exintendente y actual precandidato presidencial por Yo Creo, Miguel Prieto, todo esto para que luego, en las elecciones posteriores, la ANR termine sufriendo otra derrota catastrófica.

Finalmente, Centurión consideró que este mismo efecto tendría esta “persecución” contra Wiens, que está seguro “va a salir fortalecido finalmente después de este proceso”.