Filizzola: HC usa a la Fiscalía y al Poder Judicial para sacar a Prieto y a Wiens de la cancha

El senador Rafael Filizzola (PDP) lanzó una dura advertencia durante la etapa de oradores de la sesión del Senado y acusó al oficialismo de utilizar al Ministerio Público y al Poder Judicial para sacar de la cancha electoral a candidatos políticos, tanto de la oposición como de sectores que compiten dentro del propio Partido Colorado.

Filizzola sostuvo que la utilización de procesos judiciales con fines políticos constituye una amenaza para la democracia paraguaya y advirtió que el país está entrando en “un camino muy peligroso”.

El senador inició su intervención haciendo referencia a la experiencia venezolana y señaló que la deriva autoritaria de ese país comenzó con la inhabilitación de dirigentes opositores para competir electoralmente.

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Recordó que miles de dirigentes fueron impedidos de candidatarse bajo distintos argumentos y mencionó posteriormente la inhabilitación de María Corina Machado y de otros candidatos opositores.

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“Acá el oficialismo de Venezuela elige con quién quiere competir”, resumió Filizzola al explicar la situación que, a su criterio, debería servir como advertencia para Paraguay.

El legislador sostuvo que la preocupación no pasa solamente por quién gana una elección, sino por las condiciones en las que los candidatos llegan a competir.

Senador apunta al caso Miguel Prieto

Filizzola trasladó luego su comparación al escenario político paraguayo y mencionó expresamente al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, uno de los dirigentes opositores que aspiran a competir por la Presidencia de la República.

El senador cuestionó la cantidad de procesos judiciales que afectan a Prieto y vinculó la situación con su salida de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Uno de los muchos candidatos que tenemos en la oposición para la Presidencia de la República, y me refiero a Miguel Prieto, está para judicial. No sé si en uno o en cuántos casos, lo tiene, unos 30”, manifestó.

Filizzola sostuvo que existen motivos suficientes para dudar de las verdaderas intenciones de algunos de estos procesos judiciales, teniendo en cuenta el escenario político y quién ocupa actualmente la titularidad del Ministerio Público.

También cuestiona el caso de Arnoldo Wiens

El senador también puso como ejemplo el proceso relacionado con el fallido Metrobús y la situación judicial del exministro de Obras Públicas y actual dirigente político Arnoldo Wiens.

Filizzola cuestionó que, mientras el exministro Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del MOPC durante la ejecución del proyecto, fue sobreseído definitivamente, el proceso continúa afectando a Wiens.

El senador planteó un contraste entre las responsabilidades atribuidas a las distintas autoridades que estuvieron vinculadas al proyecto. “Y el ministro que vino después, que no tiene nada que ver con el proceso, fue acusado”, cuestionó durante su intervención.

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Filizzola afirmó que el problema trasciende a los candidatos mencionados y representa, según su interpretación, una amenaza institucional. “Están usando a la Fiscalía y están usando al Poder Judicial para sacar de la cancha a políticos que están pugnando por la Presidencia. Tanto dentro de su interno como dentro de la oposición”, sostuvo.

Para el senador, la utilización de las instituciones judiciales para incidir en la competencia electoral constituye un hecho especialmente grave porque afecta directamente la legitimidad del proceso democrático. “Eso es grave para la justicia, pero es más grave para la política”, afirmó.

Cuestiona decisiones judiciales en el caso Marcelo Pecci

En otro tramo de su discurso, Filizzola hizo referencia al caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci y cuestionó determinadas decisiones adoptadas dentro del proceso judicial.

Entre ellas, mencionó el adelanto de la fecha del juicio oral y se preguntó si una medida de esas características se aplica habitualmente a otros acusados. “¿Me conocen alguna vez, que un tribunal adelante la fecha del juicio oral?”, planteó.

También cuestionó la actuación de un juez de garantías en relación con la admisión y exclusión de elementos probatorios, señalando que, a su criterio, se terminaron aceptando pruebas de la Fiscalía y excluyendo elementos presentados por la defensa.

“Esto se llama autoritarismo”

Filizzola cerró su intervención reiterando la comparación con Venezuela y advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener para Paraguay la utilización de las instituciones judiciales como herramienta de disputa política. “Están entrando en un camino muy peligroso”, afirmó.

El senador insistió en que no pretende anticipar quién será su candidato presidencial y aseguró que acompañará a quien resulte mejor posicionado dentro de una eventual candidatura unificada de la oposición. “Vamos a llegar unidos y vamos a tener una candidata que nos va a representar a todos”, afirmó.

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Finalmente, pidió responsabilidad a los distintos sectores políticos y advirtió que impedir la competencia electoral mediante procesos judiciales “se llama autoritarismo”, además de ser contrario al debido proceso y de socavar las instituciones democráticas.

“Yo no quiero eso para nuestro país”, expresó Filizzola, quien cerró con un llamado a preservar la democracia paraguaya y evitar la destrucción de un proceso que, según remarcó, costó décadas de esfuerzo y sacrificio construir.