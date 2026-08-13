Jubilación VIP: La Caja Parlamentaria queda en manos de Peña tras mínimos cambios

La irresponsabilidad generalizada de la Cámara de Diputados hizo que el proyecto de ley que irrisoriamente modifica el fondo de jubilaciones para miembros del Poder Legislativo de la Nación tenga sanción automática por falta de tratamiento, dejando firme la versión Senado.

La iniciativa que ahora pasa al Ejecutivo para la promulgación o veto de Santiago Peña, que el año pasado defendió a capa y espada la privilegiada jubilación legislativa con el argumento de que estos le aprobaron todos los proyectos que pidió.

También en su gobierno, este restableció millonarios aportes estatales para “oxigenar” estos privilegios.

En junio del año pasado, Peña había afirmado que la ciudadanía que sostiene la jubilación de privilegio de los legisladores criticaba con “ligereza” el hecho de que, por ejemplo, se jubilen con 55 años de edad, solo 10 a 15 años de aporte y cobren una millonaria pensión de G. 30.320.000.

“Yo sé que ciertamente hay mucha gente que con mucha ligereza, cuestiona los supuestos privilegios que tiene la clase política, en este caso los congresistas, pero yo hoy le diría que el Congreso de la Nación, el Congreso paraguayo, por supuesto, salvando todas sus diferencias y su independencia, pero mayoritariamente que quienes han apoyado las leyes que nosotros hemos planteado, definitivamente se merecen (la jubilación vip). Yo no tengo ninguna duda”, dijo el año pasado Peña al ser increpado por la escandalosa jubilación legislativa.

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De hecho, estos mínimos cambios que ahora se introducirían a la Jubilación Parlamentaria no se dieron por un sentido de conciencia y buena fe, sino de manera obligada, ya que a inicios de este año metieron mano con grandes cambios con la reforma de la Caja Fiscal.

De hecho, fueron sumamente expeditivos para endurecer los requisitos de jubilación de docentes, policías y militares, pero tardaron 6 meses más, todo lo que los plazos legales les permitieron, para tocar su jubilación.

¿Qué cambios sufrirá la jubilación parlamentaria?

Lejos de lo que pretenden pintar los legisladores con esta modificación de ley, la jubilación de los congresistas seguirá siendo privilegiada, ya que, a diferencia de los trabajadores aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), los legisladores terminarán cobrando una pensión 10 veces mayor, aportando 10 años menos.

Esto ya que se mantiene la obligación de aportar solo 10 años para la jubilación extraordinaria y cobrar el 60% de la dieta, y 15 años de aporte para la ordinaria, lo que les da derecho a cobrar el 80% de sus dietas.

De llegar a la jubilación ordinaria en IPS, un empleado que cobra sueldo mínimo, a sus 60 años de edad y 25 años de aporte, llegará a cobrar solo G. 3.044.000.

Para más, a los que no lleguen a cumplir los requisitos de la jubilación en IPS, no se les permite retirar sus aportes, a diferencia de un legislador, que puede retirar hasta el 95% de sus aportes a la Caja Parlamentaria.