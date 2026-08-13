Reunión con la CAP: Soledad Núñez plantea mejorar la ciudad para atraer inversiones

La candidata a la intendencia de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, mantuvo una reunión con integrantes de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), en la sede del gremio.

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“Asunción es el puerto de entrada de todas las inversiones que vienen a Paraguay. Me da realmente pena que cuando la gente ingresa se encuentra con una ciudad desordenada, sucia y llena de baches”, expresó Gustavo Egüez, presidente de la CAP.

“Es una ciudad que tocó fondo en todos los sentidos. Es una ciudad rota, impune, que no sancionó a los que tuvieron malos manejos, y este es el resultado”, señalaron otros referentes de este gremio.

La CAP mantuvo este encuentro en el marco de las reuniones con los candidatos a la intendencia con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Asunción se encuentra en un lamentable estado tras la intendencia, de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) y su sucesor el intendente interino Luis Bello (ANR, HC). Este mismo equipo, liderado por Horacio Cartes, propone el continuismo con Camilo Pérez (ANR, HC).

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Buena gestión atrae inversiones sostiene Nuñez

Por su parte, la intendentable dijo que sí es posible recuperar la ciudad, así como fortalecer su capacidad para atraer inversiones. “Con una buena gestión, una administración eficiente y trabajo duro, Asunción puede volver a ser esa ciudad que funcione y nos inspire orgullo”, afirmó.

“Tenemos que abrir las puertas a las inversiones, reducir trámites y hacer que sea fácil invertir en Asunción, porque esa prosperidad va a hacer que todas las familias asuncenas vivan mejor”, sostuvo.

En esa línea, planteó la creación de una Agencia de Desarrollo para Asunción, con la participación del sector privado, que permita definir una visión estratégica sobre el crecimiento de la ciudad en materia de inversiones y desarrollo.

También destacó la digitalización de los procesos municipales para garantizar la trazabilidad de los pagos y transparentar las gestiones municipales con el fin de eliminar las cajas paralelas y las coimas.

Núñez señaló que su gestión deberá enfrentar estructuras de corrupción arraigadas en la Municipalidad.