Sesión extra de Constitucionales para seleccionar al próximo contralor y subcontralor: ¿Habrá copamiento?

La comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública sesionará mañana de manera extraordinaria a las 10:00 en la sala de sesiones del Senado, a fin de avanzar con el proceso de integración de ternas para los cargos de Contralor, actualmente ocupado por el colorado y aspirante al rekutú, Camilo Benítez Aldana (ANR) y el de Subcontralor General de la República, el cual es ocupado ahora por el liberal Augusto Paiva, que podría ser desplazado por otro colorado.

El proceso de conformación de ternas está llegando a su fin en el Senado, luego de la recepción de candidaturas, depuración de las nóminas y exposición de los aspirantes ante la citada comisión. Ahora deberá emitir dictámenes sobre los 3 nombres a ser propuestos al pleno tanto para Contralor o Subcontralor.

No se esperan grandes sorpresas para el cargo de Contralor, donde Camilo Benítez correría con ventaja para la reelección luego de una gestión marcada por indicios de ser funcional al cartismo, principalmente, por emitir un examen de correspondencia de bienes a favor del presidente de la República, Santiago Peña, que da pie a la Fiscalía a desestimar la denuncia en su contra por su fortuna.

PLRA dispuso que sus afiliados se retiren de la selección

El resultado ya estaría cantado que hasta el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dispuso retirar las candidaturas de liberales para ambos cargos, a fin de no legitimar un proceso destinado al copamiento de la ANR en la Contraloría.

De esta manera, el PLRA incluso podría perder el cargo de subcontralor, y suena fuertemente como reemplazo de Paiva el actual Director de Declaraciones Juradas del ente Contralor, Armindo Torres, que también sería premiado por el informe favorable a Peña respecto a su fortuna.

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Por primera vez desde la caída de la dictadura y creación de la Contraloría, podría consumarse el copamiento por parte de autoridades que responden al mismo signo político del que se encuentra en función de gobierno.

Pese a lo que se pueda definir mañana en la Comisión, es el pleno de la Cámara de Senadores el que debe confirmar quiénes integrarán las ternas, que luego deberá remitir estas a la Cámara de Diputados, para que de entre los tres nombres respectivos definan a un contralor y un subcontralor para el periodo que va desde noviembre de este año hasta 2031.