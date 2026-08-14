Política
14 de agosto de 2026 a la - 13:09

Clan Penayo de Caapucú: Destituyen a ediles titulares y juran suplentes

Horacio Cartes y Gustavo Penayo (ANR-HC), intendente de Caapucú.
Horacio Cartes (I) y Gustavo Penayo (D), intendente colorado oficialista de Caapucú.