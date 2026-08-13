Caapucú: Denuncias de concejales contra intendente por “dictadura” municipal llegó al Congreso

Cinco concejales municipales liberales de Caapucú, junto al senador Ever Villalba (PLRA), denunciaron al intendente renunciante Gustavo Penayo (ANR-HR), a quien tildaron de dictador y de atropellar la institucionalidad de la Junta Municipal.

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El cartista Penayo renunció el 3 de junio pasado ante la Junta Municipal para buscar su reelección en el cargo. Sin embargo, como el electo para culminar su periodo municipal no era un edil leal, retiró su renuncia y se generó un ambiente de crispación y constante atropello en la ciudad.

La situación se agravó cuando desconocidos encerraron a siete ediles opositores en el interior de la Junta Municipal, reteniéndolos contra su voluntad, además de arrojar gas pimienta, mientras se intentaba hacer jurar a los suplentes en otro recinto municipal en donde Gustavo Penayo asistió.

“Un atropello más en la era cartista. Ahora ocurre en Caapucú donde un intendente pretende destituir a siete concejales porque no se doblegan. Quieren forzar y resolver a medida la cuestión municipal”, dijo el senador Ever Amarilla.

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Manifestó además que el intendente Gustavo Penayo amenaza e intenta prohibir a los concejales el ingreso al recinto municipal, mientras busca a toda costa que los suplentes juren.

“Hoy amenaza y prohíbe a los concejales que se reúnan para aprobar el acta donde él renunció y donde se le hizo jurar al nuevo intendente”, dijo el senador liberal.

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De intendente anti halloween a dictador

El senador Villalba agregó que van a agotar todas las instancias administrativas, judiciales y de no encontrar justicia en Paraguay recurrirán a los organismos internacionales para denunciar los atropellos cometidos en Caapucú.

“Este intendente intentó prohibir la fiesta de Halloween en la ciudad y ahora se erige como dictador. Atropella, a lo mbarete quiere seguir en el cargo. Envía a sus capangas para amedrentar a los concejales electos por el pueblo”, dijo el senador.

Por su lado, el vicepresidente de la Junta Municipal, Luis Carlos Agüero (PLRA) denunció que la presidenta Lidia Téllez (ANR-HC) por órdenes del intendente, les pretende destituir y generan un quiebre institucional.

Manifestó que la cartista se niega a hacer aprobar el acta de la sesión donde se presentó la renuncia, incluso, hasta el libro de actas se extravió.

“Nos quieren destituir a siete concejales por órdenes de Gustavo Penayo, que no acepta que el electo fue Rubén Pedrozo. No quieren leer el acta del día de la renuncia para que se apruebe”, dijo el liberal.

El intendente dice ser el más perseguido

En tanto que, Gustavo Penayo mediante sus redes sociales, respondió a la denuncia realizada en el Congreso Nacional y tildó a los ediles de mentirosos y conflictivos.

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“Se van a hablar mal de mí en Asunción, antes que trabajar por el pueblo, buscan la discordia. Dicen que soy un dictador, pero la verdad es que soy el intendente más permisivo”, dijo Penayo en guaraní.

Trató de conflictivos a los concejales que desde hace años reclaman transparencia municipal y no dijo nada sobre la artimaña jurídica que logró para que su hermano Ramón Penayo finalmente sea candidato a intendente.

Ramón estaba en la opción cinco como candidato a concejal, pero como Gustavo no logró ubicar en su reemplazo a uno leal, tuvo que declinar su candidatura. Luego, hizo renunciar a los cuatro candidatos colorados hasta llegar a la opción de su hermano y dejarlo como candidato colorado a intendente.

“Pueden hacer todo lo que quieran, yo no soy dictador o autoritario. Yo soy el más perseguido, el más permisivo. Solo hablan por mí esos politiqueros azules”, dijo Penayo.