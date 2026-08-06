Encierran a concejales y arrojan gas pimienta para evitar sesión en Caapucú

El conflicto en la Junta Municipal de Caapucú comenzó el pasado 6 de junio cuando el intendente Gustavo Penayo (ANR-HC) fue a presentar su renuncia pues buscaba su reelección en el cargo. Sin embargo, como la elección de su reemplazo no fue de un edil leal, luego se “arrepintió” y dijo que su renuncia no era válida.

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Sin embargo, la sesión cumplió con todos los elementos legales, por lo tanto, el acta debía ser aprobada en la siguiente reunión legislativa y es ahí donde comenzaron a generar todo tipo de disturbios los cinco concejales cartistas para evitar el tratamiento.

Primero, una turba encabezada por el propio Penayo intentó evitar el ingreso de los siete ediles opositores al recinto por lo cual se tuvo que sesionar en el patio de la comisaría local. Luego, la presidenta Lidia Téllez escondió el libro de actas en complicidad con la secretaria Cinthia Quintana.

Por este motivo, se presentó denuncia contra la titular y la secretaria del Legislativo. Ayer de mañana, los ediles opositores intentaron presentar una nota mediante la mesa de entrada de la Junta Municipal, y la secretaria Quintana se negó a recibirla, ninguneando a los concejales titulares.

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Luego por la tarde, se intentó nuevamente sesionar, pero primero un desconocido tiró gas pimienta en la sala de sesiones y luego encerraron a los ediles opositores.

Paralelamente, Gustavo Penayo estuvo en inmediaciones de la Junta Municipal amedrentando, y junto con la cartista Téllez, se intentó hacer jurar a los ediles suplentes.

Al respecto, la liberal Mabel Schupp dijo en una transmisión en vivo en redes sociales que hubo privación ilegítima de libertad de los ediles.

Todos estos atropellos fueron informados al Tribunal Electoral, pero llamativamente ningunean la denuncia, con lo que los atropellos del clan Penayo van escalando.

Incluso, Gustavo Penayo, mediante varias artimañas jurídicas, logró que su hermano Ramón Penayo, quien quedó en el quinto lugar en la lista de concejales, sea proclamado candidato a intendente.