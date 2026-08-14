¿Dónde voy a votar?: Justicia Electoral actualiza el padrón y locales para el sufragio

La Justicia Electoral, ente presidido por el ministro Jorge Bogarín González (Ind.), anunció que puso a disposición de los electores la consulta al padrón actualizado.

Con esto se puede conocer el lugar de votación asignado para la jornada electoral de las Elecciones Municipales del domingo 4 de octubre.

Los electores deben ingresar al enlace y escribir su número de cédula de identidad sin puntos, para consultar el local de votación asignado para votar.

Se podrá acceder a dicha base de datos a través del enlace padron.tsje.gov.py, ingresando desde cualquier dispositivo móvil o computadora el número de cédula.

Coordenadas con Google Maps

En la pantalla se podrá visualizar el local de votación, la ubicación a través de Google Maps, el número de Mesa Receptora de Votos, el número de orden y el departamento, distrito y zona.

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Electores de los 263 distritos del país elegirán a sus autoridades municipales, entre ellos intendentes y miembros de Juntas Municipales para el periodo de mandato 2026-2031.

Lea más: Sepa dónde votar: TSJE presenta el RCP 2026

El padrón ya había sido publicado por el TSJE en Sepa dónde votar: el TSJE presenta el RCP 2026, cuando el Consejo del Registro Electoral presentó una versión previa del Registro Cívico Permanente (RCP) 2026. No obstante, los datos ahora fueron actualizados por el organismo.