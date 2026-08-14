Política
14 de agosto de 2026 a la - 17:46

¿Dónde voy a votar?: Justicia Electoral actualiza el padrón y locales para el sufragio

Página web del TSJE para la consulta del padrón actualizado.
Página web del TSJE para la consulta del padrón actualizado.

La Justicia Electoral habilitó en su sitio web el padrón actualizado para que los electores sepan en qué local votar, cuál es su mesa y su número de orden entre los votantes. Es con miras a agilizar el sufragio el día de los comicios municipales del 4 de octubre.

Por ABC Color

La Justicia Electoral, ente presidido por el ministro Jorge Bogarín González (Ind.), anunció que puso a disposición de los electores la consulta al padrón actualizado.

Con esto se puede conocer el lugar de votación asignado para la jornada electoral de las Elecciones Municipales del domingo 4 de octubre.

Mujer de pie frente a mesa de votación, dos personas sentadas detrás con urnas, ambiente interior de salón electoral.
Cinco personas participan en el proceso electoral en un local de votación de Encarnación.

Los electores deben ingresar al enlace y escribir su número de cédula de identidad sin puntos, para consultar el local de votación asignado para votar.

Se podrá acceder a dicha base de datos a través del enlace padron.tsje.gov.py, ingresando desde cualquier dispositivo móvil o computadora el número de cédula.

Coordenadas con Google Maps

En la pantalla se podrá visualizar el local de votación, la ubicación a través de Google Maps, el número de Mesa Receptora de Votos, el número de orden y el departamento, distrito y zona.

Electores de los 263 distritos del país elegirán a sus autoridades municipales, entre ellos intendentes y miembros de Juntas Municipales para el periodo de mandato 2026-2031.

Lea más: Sepa dónde votar: TSJE presenta el RCP 2026

El padrón ya había sido publicado por el TSJE en Sepa dónde votar: el TSJE presenta el RCP 2026, cuando el Consejo del Registro Electoral presentó una versión previa del Registro Cívico Permanente (RCP) 2026. No obstante, los datos ahora fueron actualizados por el organismo.