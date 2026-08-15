Expo Trébol: Productores cuestionan sobrecostos en inversiones estatales

El titular de la Asociación Rodeo Trébol Dr. Egon Neufeld planteó con crudeza durante su discurso inaugural la desigualdad estructural que persiste en la región. El reclamo lo hizo frente a las autoridades locales y al ministro de Agricultura Carlos Giménez.

“Como chaqueños, vemos que todas las inversiones tienen un sobrecosto”, advirtió Neufeld, en una frase que resumió décadas de promesas incumplidas y obras que llegan a medias, tarde o con costos disparados.

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El reclamo sigue siendo el mismo: el Chaco paraguayo exige, de una vez por todas, la energía, el agua y los caminos que nunca terminan de llegar.

Neufeld lamentó que, en un país donde se tienen tres hidroeléctricas, el Chaco sigue sin contar con un servicio eficiente que afecta directamente a los productores chaqueños.

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“Pese a que Paraguay es sinónimo mundial de generación de energía, esa abundancia nunca terminó de traducirse en un suministro estable para el otro lado del río”, sostuvo el titular de la Asociación Rodeo Trébol.

Otro tema pendiente en el Chaco, es el acueducto, la promesa que cumple una década de espera.

Desde hace más de diez años, distintas dirigencias de la Expo Trébol vienen exigiendo la aceleración del proyecto del segundo acueducto para el Chaco Central, una obra que en cada edición de la feria se saca en relieve.

Piden que la Bioceánica no sea sólo un paso por el Chaco

Mientras que el tercer eje que siempre preocupa al productor del Chaco fue la conectividad vial.

El dirigente chaqueño pidió más rutas que conecten al Chaco con los grandes mercados y reclamó que el Corredor Bioceánico, esta obra que unirá a Paraguay con Brasil y Chile a través del territorio chaqueño, beneficie realmente a los paraguayos y no se convierta en un simple paso de tránsito para los países vecinos.

La Expo Rodeo Trébol se convirtió con el correr de los años, en la vidriera productiva más importante del Chaco Central, respaldada por las cooperativas chaqueñas.

La feria también se transformó, edición tras edición, en la tribuna donde el Chaco le recuerda al poder central que el desarrollo económico de la región no puede seguir sosteniéndose sobre una infraestructura básica que no termina de llegar.