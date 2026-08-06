“Barrio Ueno”: Bello recibe a vecinos afectados que denuncian al Grupo Vázquez

Vecinos del barrio Mbocayaty (La Piedad) de Asunción denuncian desde hace varias semanas constantes atropellos y violentos amedrentamientos, señalando al Grupo Vázquez de ser el responsable, debido a que en la zona se construye un proyecto inmobiliario conocido como “Barrio Ueno”.

Ya durante la sesión del miércoles pasado la Junta Municipal de Asunción aprobó un pedido de informes a la intendencia sobre el estado de los expedientes de los terrenos municipales en la zona.

Hoy los vecinos del barrio La Piedad fueron recibidos por el equipo jurídico de la Municipalidad de Asunción, que, según dio a conocer la institución, escuchó sus planteamientos y tomó nota de los expedientes y casos mencionados durante la reunión.

Luis Bello instruyó la revisión de cada uno de los casos y solicitó el respeto de los derechos de los vecinos.

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Expedientes corresponden a trámites iniciados años anteriores

El director jurídico, Jorge Sabaté, explicó que la mayoría de las situaciones expuestas corresponde a trámites y antecedentes iniciados en años anteriores, por lo que será necesaria una revisión detallada para determinar su situación administrativa y legal.

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Durante el encuentro tanto Bello como Sabaté se comprometieron en que cada caso será analizado con responsabilidad y pleno respeto a los derechos de las familias involucradas.

Asimismo, Sabaté se comprometió a realizar el seguimiento de los expedientes señalados por los vecinos y a verificar sus antecedentes.

Al término de la reunión, las vecinas indicaron que esperan que se pueda analizar caso por caso, ya que cada uno contempla situaciones diferentes.

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Denuncias de aprietes y atropellos por parte del Grupo Vázquez

Los vecinos de la zona denunciaran violentos “aprietes” y bloqueos en los trámites de titulación de viviendas asentadas en terrenos municipales.

María Roque Sánchez viuda de Barrientos vive en La Piedad hace 50 años. Tras el fallecimiento de su esposo quedó a su cargo el inmueble por el que paga puntualmente todos sus impuestos y servicios básicos.

Pese a su intención de finiquitar la propiedad, la comuna asuncena la mantiene en categoría de “arrendada” desde el año 2000. Paralelamente al freno municipal, la mujer comenzó a recibir reiteradas visitas de Gustavo Rojas que se identifica como intermediario en representación del Grupo Vázquez SAE. A partir de su negativa a negociar, las trabas en la Municipalidad de Asunción se multiplicaron.

Mirian Ramírez, antigua pobladora del barrio La Piedad de Asunción, es otra víctima del sistemático “acoso” del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. La mujer denunció días pasados que guardias privados –aparentemente contratados por el conglomerado empresarial– atropellaron e invadieron su vivienda mientras ella se encontraba en una consulta médica.

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Así suman varios casos de denuncias de vecinos que son sistemáticamente acosados y amedrentados por sus terrenos.