Candidatura a embajadora en EE.UU. ingresa este miércoles para su acuerdo en Senado

La Cámara de Senadores recibió este viernes último la nota del presidente de la República, Santiago Peña, en lal cual solicita el acuerdo constitucional de la candidata para embajadora de Paraguay ante Estados Unidos. Se trata de la diplomática de carrera Estefanía Laterza de los Ríos (tiene rango de embajadora en el escalafón diplomático).

El cargo diplomático quedó vacante tras la renuncia del senador Gustavo Leite como embajador ante la administración Donald Trump para volver al Senado. El legislador colorado cartista presidió la representación nacional en Washington DC menos de un año.

“De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional, en sus artículos 238, numeral 7, y 224 numeral 3, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, en ocasión de solicitar el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación de la señora Estefanía Laterza de los Ríos, en carácter de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América”, indica el documento dirigido al senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, presidente de la Cámara Alta.

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¿Cómo es el proceso para la designación?

La designación de Peña ya tiene el placet (beneplácito) por parte del Gobierno de Estados Unidos, por lo que ahora solo resta el acuerdo constitucional para que Laterza sea designada como embajadora de Paraguay ante Estados Unidos. El tratamiento sería expeditivo.

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Primeramente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Antonio “Tony” Barrios (ANR-cartista), convocará a la candidata a embajadora para que exponga sus planes para la misión en EE.UU.

Con el dictamen de rigor, la Comisión remite el pedido para que el plenario estudie y otorgue el acuerdo constitucional.

Si tiene el acuerdo, el presidente Santiago Peña firma el decreto y la embajadora acude a Palacio de López para el juramento.

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Diplomática con experiencia

Estefanía Laterza es abogada, diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

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En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ha representado al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Su formación académica abarca Ciencia Política, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en relaciones internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.