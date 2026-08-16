Estigarribia se lanza para el 2028 y pide unidad opositora “con reglas claras y que la gente decida”

“Yo sí quiero ser Presidente de la República, pero no para ser un candidato más”, manifestó el gobernador de Central y exintendente de Villa Elisa Ricardo Estigarribia (PLRA) con un video en sus redes sociales.

En dicho material, Estigarribia presume de sus obras como jefe departamental, y de hospitales y plantas de oxígeno que habilitó durante la pandemia como jefe municipal.

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“Quiero pedirles a todos los sectores de la oposición hacer algo que nunca hicimos, con reglas claras, una competencia transparente donde la gente decida quién nos va a representar en el 2028. Primero la unidad y luego las candidaturas, y yo voy a competir como un candidato más”, aseveró Estigarribia.

Escenario opositor

El aspirante presidencial no aclaró cuál sería el mecanismo buscado por la oposición para elegir al candidato o chapa de unidad ahora que la ANR logró prohibir que otras fuerzas políticas usen el padrón nacional para hacer elecciones internas a padrón abierto.

Esta movida de Estigarribia también promete alterar el escenario opositor, en el que desde el propio PLRA y el Partido Yo Creo, liderado por el presidenciable Miguel Prieto, se habría acordado abordar el tema de las chapas presidenciales recién después de las elecciones municipales.

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Pedirá al presidente del PLRA unir a la oposición

No obstante, Estigarribia dijo que no solo viene con palabras y que por ello pedirá al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, que pasadas las elecciones del 4 de octubre convoque “a una gran mesa de la oposición y de ahí empezar a construir la propuesta y el camino que nos va a llevar al Gobierno nacional en el 2028”, agregó.

“El Paraguay que nos merecemos lo construimos juntos, con la garra guaraní que nos caracteriza y nos impulsa día a día”, finalizó.

Durante su discurso, Estigarribia recalcó ser el gobernador del departamento donde vive un tercio de la población del país. “Estamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida y llegando con soluciones donde más nos necesitan, con fondos recortados, pero sin excusas”, manifestó.

Sostuvo que antes, como intendente de Villa Elisa, “cuando la pandemia golpeó y en los hospitales faltaba oxígeno, no esperamos a nadie”.

“Con fondos propios levantamos pabellones para los enfermos en menos de 15 días y montamos también nuestra propia planta de oxígeno. Mientras muchos miraban para otro lado, nosotros salíamos a pelear por la vida de la gente”, sentenció.

Dijo que por ello hoy busca dirigirse al ciudadano que madruga, “al que lucha todos los días, al que hace rato dejó de creer en la política. Te pido que me escuches, porque quiero proponerte algo que de verdad cambie el Paraguay”.