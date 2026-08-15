Ricardo Estigarribia lamenta promesas incumplidas de Santiago Peña en Central

El gobernador Ricardo Estigarribia (PLRA), en sus tres años de gestión dijo que se siente conforme pese a las limitaciones presupuestarias que tuvo. Agregó que Santiago Peña le recortó el 50 por ciento del presupuesto y, sobre todo, le privó de la administración del Programa Hambre Cero.

Lea más: Elecciones Municipales: En cuántos de los 71 distritos la oposición unificó candidaturas

“Me siento conforme, a mí me peluquearon el presupuesto, me cortan todo. Yo tenía como presupuesto el doble cuando ingresé. Me dejaron el programa Hambre Cero”, sostuvo el gobernador Ricardo Estigarribia.

Manifestó además que hace un año no habla con Santiago Peña por que las veces que conversó con él proyectaron mejoras para Central, pero no se cumplieron.

“Yo con el presidente hablé hace un año, con él se proyecta y nunca se hace. Nunca cumplió en el departamento Central lo que prometió. El gobierno no nos ayuda en nada, con el presupuesto tratamos de hacer muchas cosas”, sostuvo Estigarribia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña está dejando mucha tristeza

Ricardo Estigarribia explicó que su bandera de gobierno es la salud, por que es lo que mas se necesita en Central, y una de las falencias más palpables de Santiago Peña.

Lea más: Tras internas liberales, Estigarribia proyecta victoria de la oposición unida para 2028

Siempre la política de gobierno fue la salud, desde mi gestión como intendente en Villa Elisa , durante la pandemia.

“Invertimos mucho en salud, es una bandera personal que tengo. El Ministerio de Salud es una vergüenza. El gobierno de Santiago Peña está dejando mucha tristeza por que muchas familias perdieron la vida por que no hay médicos, atención, y falta de infraestructura”, dijo Estigarribia.

Indicó que el gobierno colorado es responsable de las falencias a nivel país, pero no es culpa del Partido Colorado, porque existen muchos colorados que buscan el cambio real en Paraguay.

“Los responsables del sistema de gobierno que hace muchos años son los que están hoy en el desfile. Ellos llegan al gobierno y no gobiernan para todos. Te persiguen, te limitan, te recortan, por eso es importante entrar en el campo electoral para buscar un cambio real”, manifestó el gobernador de Central.

Indicó que, para conseguir el cambio real, la oposición debe unirse y proponer un proyecto de gobierno fortalecido, no unirse solo para ganar, sino para cambiar el sistema de gobierno.

“La unidad de la oposición es importante, pero una unidad granítica para cambiar el sistema de gobierno, no solo para ganar. Santiago Peña está dejando un país endeudado. Aumentó el endeudamiento en tres años de gestión”, puntualizó el gobernador.