Chase dice que Laterza debe ser una “extensión” de Peña como embajadora ante EE.UU.

El líder de bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase, respaldó la postulación de Estefanía Laterza de los Ríos como embajadora de Paraguay ante Estados Unidos y destacó su trayectoria en el servicio diplomático.

Sin embargo, el senador también dejó clara la expectativa política sobre el eventual desempeño de Laterza en Washington. Afirmó que la diplomática deberá seguir las directrices del presidente Santiago Peña y ser una “extensión de la voluntad” del Ejecutivo en su relación con el gobierno de Donald Trump.

“Ella va a ser una extensión de la voluntad del presidente de la República, que ha asumido esos compromisos en Washington”, afirmó Chase.

El legislador sostuvo además que Laterza “debe alinearse a las indicaciones que le dé el gobierno que la nombra” y señaló que desde Honor Colorado serán “fieles custodios” de que se cumpla esa orientación.

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Destacan trayectoria diplomática

Chase dijo conocer personalmente a Laterza y resaltó sus más de tres décadas de trayectoria profesional al servicio del Paraguay. Según señaló, la candidata cuenta con experiencia en negociaciones internacionales y una formación jurídica que considera adecuada para el cargo.

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También recordó que Laterza se desempeñó como viceministra de Inversiones durante el gobierno de Horacio Cartes y que tuvo participación en la administración de créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El senador destacó además que la diplomática habla cinco idiomas y actualmente está al frente de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su criterio, estos antecedentes la convierten en una candidata con las condiciones necesarias para representar al país en Estados Unidos.

La línea de Trump y el “antiglobalismo”

No obstante, Chase puso especial énfasis en el componente político de la futura gestión de Laterza. Recordó que la diplomática formó parte de organismos multilaterales cuyas políticas fueron cuestionadas por el sector político al que pertenece.

En ese sentido, sostuvo que así como un funcionario de un organismo multilateral sigue las líneas de la institución, una embajadora debe seguir las directrices del Gobierno que la designa. Vinculó esa orientación con el acercamiento de Peña a la administración de Donald Trump.

“Nosotros también vamos a ser fieles custodios de que eso se cumpla”, manifestó Chase, al referirse a la política exterior que impulsa el Ejecutivo.

El senador reivindicó además la postura “antiglobalista” de Honor Colorado y sostuvo que Paraguay debe preservar su identidad y su independencia en materia de política interna y externa.