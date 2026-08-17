Política
17 de agosto de 2026 a la - 14:21

Desafían a Cartes a que se anime a “ordenar” la aprobación del aumento de penas contra la corrupción

Ante la falta de apoyo de Santiago Peña para el combate a la corrupción, el diputado Daniel Centurión pidió a Horacio Cartes apoya el proyecto de aumento de penas para los que roban a Estado.
Ante la falta de apoyo de Santiago Peña para el combate a la corrupción, el diputado Daniel Centurión pidió a Horacio Cartes apoya el proyecto de aumento de penas para los que roban a Estado.Juan Pablo Pino

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) metió en un “lindo brete” al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, al solicitarse que interceda ante la bancada mayoritaria cartista en Diputados para que mañana se apruebe el proyecto de aumento de penas contra la corrupción en Cámara Baja. Centurión remarcó que apeló a HC, ya que de parte del presidente Santiago Peña no se percibe interés en el proyecto.

Por ABC Color

La Cámara de Diputados volvió a incluir mañana en el orden del día de su sesión ordinaria (punto 10-C) convocada para las 9:00 el proyecto de ley que plantea el aumento de penas para una serie de delitos de corrupción pública, para que las penas mínimas y máximas suman, llegando incluso a los 15 años de cárcel y con el el fin de buscar la aprobación, el proyectista Daniel Centurión (ANR, Añeteté) buscó el compromiso del “mandamás” de Honor Colorado, Horacio Cartes.

Mediante una nota dirigida al presidente de su partido, Centurión le planteó que exprese su apoyo al proyecto, teniendo en cuenta que la mayoría cartista en ambas cámaras, pero fundamentalmente en Diputados es fundamental para que el proyecto prospere, y sobre todo, porque el presidente Santiago Peña no parece muy interesado en esta iniciativa.

“Presidente (Cartes), este es el momento de enviar un mensaje claro al país de que el Partido Colorado no protege, no encubre y no será refugio de corruptos”, sostiene en su nota Centurión, ya que “no se percibe desde el Poder Ejecutivo un interés en impulsar esta reforma y mucho menos en combatir la corrupción de manera decidida”.

El proyecto de Centurión plantea elevar una serie de penas de hechos de corrupción, cuyo castigo con prisión es máximo de 8 a 10 años, castigo que ahora se plantea aumente hasta 15 años de prisión.

“El Partido Colorado cuenta con mayoría propia para aprobarla. Podemos demostrar que no necesitamos que nadie nos obligue a combatir la corrupción; podemos hacerlo por convicción, con nuestros propios votos y porque es lo correcto”, enfatizó Centurión comprometiendo a Cartes.

La bancada cartista en Diputados tiene 36 votos, y sumada a los 8 votos de la bancada apéndice (ANR, B), hay de sobra votos para la aprobación, ya que incluso se requiere de mayoría simple (la mitad más 1 de los presentes).

Sin embargo, Centurión sostuvo que habría intenciones de seguir postergando el proyecto, que ya fue postergado en dos ocasiones previas, y ante esto es que consideró “necesario solicitar públicamente su respaldo y el acompañamiento de nuestro Centenario Partido para su aprobación”.