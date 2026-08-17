Riera y Rachid deben dejar de pelear por sus 30 segundos de fama, sostiene Ever Villalba

En el departamento de Canindeyú se llevó a cabo el operativo táctico conocido como “Operación Redención”, ejecutado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona de Corpus Christi.

Durante el procedimiento, las fuerzas del orden mantuvieron un tiroteo con presuntos miembros de la banda del narcotraficante Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”, donde fueron abatidos Antonio Carrillo, líder indígena de la zona, y Catalino Correa, identificado como docente.

Al ser consultado sobre este hecho, el senador Ever Villalba apuntó contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid. “Tanto Riera como Rachid tienen que dejar de lado su competencia por los 30 segundos de fama que están teniendo, armando operativos rimbombantes por tratar de llevar la bandera de combate al crimen organizado”.

Señaló que lejos de tener éxito, lo que están poniendo en riesgo son las vidas de compatriotas. “Aparacen compatriotas muertos en circunstancias poco claras”, observó.

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Sobre las expresiones del titular de la Senad, sobre cómo se justifica que un docente cuente con un fusil, Villalba indicó que lo que realmente debe hacer es justificar si el docente pertenece a un grupo criminal y si realmente el docente tenía el fusil, porque no hay testigos de eso.

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“Ese docente estaba participando de un festejo por el Día del Níño. ¿Por qué no le detuvieron en ese lugar? ¿Porqué fue convocado en otro lugar?“, expresó.

Por otra parte, recordó que los líderes indígenes, 48 horas antes presentaron un pedido en la Fiscalía y mencionó que si tenían ordenes de captura o si eran sospechosos, porqué ya no los detuvieron allí.

“Acá no tenemos pena de muerte y Rachid no puede tomar la justicia por sus manos. Si realmente hay pruebas que están en complicidad con el crimen organizado, lo que el Estado paraguayo debe hacer es procesarlos y condenarlos”, mencionó.

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Para finalizar, el senador remarcó: “Acá se fueron a meterles plomo. Entonces, ¿qué garantías hay? Si tienen prubeas que incriminan este docente y a los líderes indígenas debe iniciarle un proceso judicial, no ir a tomarles por asalto y eliminarlos".