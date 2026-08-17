Operación Redención: Rachid defiende actuación de Senad ante denuncias de comunidades indígenas

Ante los comunicados de miembros de la comunidad indígena de la zona, que denunciaron presuntas irregularidades y aseguraron que los fallecidos eran un maestro de escuela y un líder comunitario sin vínculos con el crimen organizado, Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), justificó la fuerza letal utilizada por los agentes especiales.

Señaló que el procedimiento del viernes se ejecutó con órdenes de allanamiento gestionadas por la Fiscalía Antidrogas en el marco de una investigación sobre narcotráfico, extorsión y uso de armas de grueso calibre por parte del grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”. Según el ministro, los agentes interceptaron de frente a un vehículo y fueron recibidos a balazos.

“Uno de nuestros agentes de Fuerzas Especiales recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Gracias a la placa balística, que desvió el proyectil, no le ocasionó daños mayores. Cae de maduro que tenemos la obligación de defendernos”, aseveró Rachid.

El titular antidrogas sostuvo que en poder de los dos abatidos se incautaron dos fusiles calibre 7.62, de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, y que posteriormente fue aprehendido un indígena identificado como Bruno López, a quien se le decomisó un subfusil tipo Mini Uzi.

Al ser consultado sobre el comunicado de la comunidad que identifica a los fallecidos como docentes y líderes, Rachid argumentó: “Las estructuras criminales siempre van a tratar de buscar una pantalla de carácter legal. ¿Qué hacían estas personas con esos fusiles de grueso calibre? Ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer”, señaló.

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Respecto a otras denuncias públicas sobre presuntas alteraciones del lugar del hecho, como el hallazgo de piezas dentales arrojadas en el camino, el ministro remitió las explicaciones a las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

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“Todo lo que pretendan desvirtuar del procedimiento tendría que estar a cargo de la Fiscalía. Todas las pruebas, de cargo y descargo, quedan en el ámbito de la causa penal abierta”, dijo.

Rachid afirmó que la organización de alias “Macho” mutó del tráfico de marihuana a esquemas de extorsión a productores de la zona para financiar su logística armada y la compra de vehículos ilegales, utilizando a pobladores e indígenas locales.

Rachid sobre su relación con Riera: “Somos amigos”

Por otro lado, al ser consultado sobre posibles fricciones con el Ministerio del Interior o la Policía Nacional, Rachid descartó de forma categórica diferencias personales con el ministro Enrique Riera, asegurando que existe coordinación interinstitucional.

“Acá lo que hay es coordinación de trabajo. O sea, cada uno en su área. Lo nuestro es muy específico, muy puntual, y no hay esa rivalidad, mucho menos entre entre él y yo. Podemos tener criterio diferente, que es normal, como yo puedo tener con cualquiera. Pero no, cada uno en su área, ellos hacen lo suyo y nosotros lo nuestro (...) No existe esa rivalidad. O sea, Enrique Riera es un gran amigo”, expresó.

Caso del jet privado de exbanquero brasileño

En otro punto de la entrevista, el ministro Rachid brindó detalles sobre la localización y posterior expulsión de una lujosa aeronave valorada entre US$ 20 millones y US$ 30 millones, vinculada al exbanquero brasileño Daniel Vorcaro. El hombre es investigado en Brasil por un presunto esquema de fraude que afectaría cerca de US$ 10.000 millones.

El procedimiento se concretó tras una alerta remitida por la Policía Federal del Brasil en el marco de acuerdos de cooperación internacional. Agentes de la Senad, en conjunto con la Fuerza Aérea Paraguaya y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), ubican el avión jet estacionado en un hangar privado en territorio nacional.

Rachid explicó que la aeronave contaba con medidas cautelares en el país vecino y que habría sido ingresada a Paraguay con el propósito de ocultarla. Tras coordinar las diligencias, las autoridades locales dispusieron el trámite administrativo de expulsión del jet y de su tripulación. La nave ya se encuentra en Brasilia a cargo de las autoridades brasileñas.

Sobre los registros de vuelo y los pasajeros que habrían abordado la aeronave en territorio paraguayo, el ministro evitó dar identidades y señaló que mantendrán la reserva de los datos a pedido de la Policía Federal de Brasil mientras prosiga el proceso investigativo en dicho país.

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