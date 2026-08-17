TSJE continúa distribución de útiles electorales para las municipales

El coordinador general de la Dirección de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Hugo Cazal, refirió que semanas atrás ya iniciaron la distribución de los útiles electorales para los comicios municipales del próximo 4 de octubre, conforme al cronograma electoral.

“Hoy continuamos entregando los materiales electorales y esto va ir por etapa. A medida que están llegando los materiales, los vamos entregando y se preparan de manera simultánea para los 263 distritos. No se prepara por cabecera departamental, sino de manera simultánea porque estos deben estar a punto para el 10 de septiembre”, apuntó.

Según detalló, el viernes pasado entregaron los certificados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Además, refirió que ya habían distribuido los boletines de votos y las actas de escrutinio.

El funcionario del TSJE añadió que existen 20 coordinaciones departamentales, encargadas de distribuir los locales electorales correspondientes a los 263 distritos del país.

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Más de 14.000 mesas receptoras de votos

Cazal precisó que para las elecciones municipales están previstas 14.711 mesas receptoras de votos, distribuidas en 1.187 locales electorales a nivel país, con un total de 5.043.154 electores habilitados.

Apuntó que la preparación de los materiales se realiza de forma simultánea para los 263 distritos, con el objetivo de que todo el contenido electoral se encuentre listo dentro de los plazos establecidos por el cronograma.

El 10 de septiembre comenzará el control interno del TSJE para corroborar que los materiales electorales sean correctos y estén en condiciones para su distribución.

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Posteriormente, el 14 de septiembre se realizará la auditoría con los apoderados de los partidos políticos, como parte del proceso de verificación de los materiales que serán utilizados durante la jornada electoral.