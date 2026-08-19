Pedrozo: “No la guillotina, pero que dé la cara”, sugiere senador Varela a ministra de Obras

El senador colorado Mario Varela manifestó que cada vez que pasa por la ruta PY02 en la zona del cruce Pedrozo, donde el fin de semana pasado perdieron la vida seis personas, mira el retrovisor y se pone a rezar.

Lea más: Pedrozo: Senado dio entrada formal al pedido de interpelación contra Centurión

Instó a sus colegas cartistas a no bloquear el pedido de interpelación a la ministra de Obras, Claudia Centurión, para así encontrar una solución definitiva al peligroso sitio.

“Es preocupante quedarte en ese semáforo, mirar el retrovisor y tener que rezar un rosario. No quiero entrar en el juego político de los dimes y diretes (...) Tenemos que tener una mirada institucional y no solo entrar en la dialéctica política de salvar, interpelar o no”, dijo Mario Varela.

El colorado está a favor de la interpelación, por ser una figura constitucional válida en una democracia para exigir explicaciones a un ministro, por lo cual pidió dar trámite al pedido de la bancada opositora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Estado paraguayo debe buscar una solución: la interpelación. Es una figura constitucional válida en democracia. El responsable de las políticas de obras públicas debe poner la cara, dar una explicación”, sostuvo Varela.

No esconderse como el avestruz

El senador Varela le sugirió a la ministra Claudia Centurión a no tener miedo, a no esconderse y a salir a dar la cara por los cuestionamientos que se tienen hacia su gestión.

Lea más: Notorio vacío de cartistas durante minuto de silencio por muertes en Pedrozo en Senado

“No veo reparo en que la señora ministra venga a explicar en una sesión. Queremos una solución, no solamente la guillotina. No tenga miedo de venir a conversar. No podemos ignorar lo que pasó”, sostuvo Varela.

Le instó a sus colegas cartistas a no blindar a la ministra y que se le convoque a Claudia Centurión.

“Solicito al Presidente que no apliquemos la famosa técnica del avestruz de esconder la cabeza. Tenemos que poner la cara, hablar de frente y buscar una solución por que para eso el pueblo nos vota”, puntualizó el senador.