Notorio vacío de cartistas durante minuto de silencio por muertes en Pedrozo en Senado

A solicitud de la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), la Cámara de Senadores realizó un minuto de silencio en honor a los seis fallecidos en el accidente en el cruce vial en Pedrozo (Ypacaraí), pero con notorios claros en el bloque cartista, que ya ayer no participó del acto en el Hall del Congreso con familiares y los restos de sus funcionarios fallecidos Fátima Silva y Marcelo Ávalos.

Fueron especialmente notorias las ausencias al momento del minuto de silencio del presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, que para más es oriundo de Ypacaraí, donde ocurrió el accidente. Ambos sí estuvieron en la etapa previa de homenajes.

“Pido un minuto de silencio, presidente (en ese momento Ramón Retamozo), para estas familias que ya no están y el compromiso de hacer gestiones para que ese lugar se corrija y que no haya más accidentes”, planteó Samaniego.

La misma remarcó que, más allá del homenaje, “tenemos la obligación de representar a la gente, de hacer lo que corresponde” para corregir esa situación y evitar más muertes.

El bloque cartista ya se mostró decidido en tratar de diluir y evadir la responsabilidad, sobre todo de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, para que esta sea sometida a una interpelación.

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Por su parte, el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) se sumó a recriminar la responsabilidad estatal en estas muertes, y puntualmente por la falta de liderazgo de la ministra para tomar la decisión de sacar el semáforo en el lugar.

“¿Pero cómo puede ser que en todo este tiempo nadie haya tomado una decisión tan simple como sacar un semáforo y me iban a decir, ‘Bueno, mira, un puto semáforo, no hubo nadie que pueda ordenar retirar de ese lugar’“, reclamó Filizzola.

Centurión ya perdió el “juicio moral”, dice Amarilla

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) insistió en que la ciudadanía exige la “cabeza” de la ministra de Obras, Claudia Centurión, que más allá de un juicio penal, ya perdió a nivel moral y debe irse.

“Hoy el pueblo pide la cabeza de la ministra de Obras Públicas. El pueblo está enojado, el pueblo tiene miedo. La gente ya no sabe si su familiar que se fue a Coronel Oviedo va a volver con vida o se va a quedar en Pedrozo”, comenzó mencionando Amarilla.

Ante esto, se dirigió tanto a la propia ministra como al presidente de la República, Santiago Peña, apelando a la remoción del cargo de la misma, por pérdida del juicio moral.

“Hay dos tipos de juicio a los que tenemos que enfrentarnos. Uno es el juicio ordinario, penal, civil, que deviene de nuestros actos y hechos. Y otro es el juicio moral de la gente. Y la ministra Claudia Centurión ya perdió ese juicio. El pueblo quiere su cabeza. Al pueblo ya no le importa lo penal, lo civil, la Contraloría, las explicaciones, la interpelación, no le importa nada. Quieren la cabeza de Claudia Centurión”, insistió Amarilla.

La misma también remarcó que es intolerable que una familia “desaparezca en 10 minutos por negligencia, por impericia, por inutilidad, por corrupción”.