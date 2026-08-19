Pedrozo: Senado dio entrada formal al pedido de interpelación contra Centurión

Desde la oposición adelantaron días pasados que presentarían un pedido de interpelación contra la ministra de Obras, Claudia Centurión por el trágico accidente en la localidad de Pedrozo, en Ypacaraí, que causó la muerte de seis personas que esperaban en un cruce semafórico y en una zona de obras inconclusas.

La senadora liberal Celeste Amarilla, en declaraciones a medios de prensa sostuvo que la ministra Centurión debe dar el paso al costado y renunciar al cargo “hay gente que pide su cabeza” manifestó.

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Mientras que el senador también liberal, Ever Villalba, sostuvo que lo que corresponde es una denuncia penal y apuntó contra la titular de Obras, Claudia Centurión y el viceministro Hugo Arce.

Proyecto tuvo ingreso oficial durante la sesión

El Proyecto de Resolución “QUE CITA E INTERPELA A LA SEÑORA CLAUDIA MARÍA CENTURIÓN RODRÍGUEZ, MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES”, tuvo ingreso formal en la sesión de hoy y derivado a las comisiones pertinentes para su análisis. Lleva la firma de los senadores Líder Amarilla, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Ever Villalba, Rubén Velázquez, José Ledesma, Enrique Salyn Buzarquis, José Oviedo, Celeste Amarilla y Lucia Mendoza todos miembros de la bancada democrática.

En tanto que el Poder Ejecutivo sostiene que las demoras en la liberación de la franja de dominio y litigios de expropiación, mientras que pobladores y referentes de la zona acusan a la cartera estatal de inoperancia y de dilatar una solución definitiva que pudo haber evitado una nueva tragedia en la denominada “ruta de la muerte”.

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Los cartistas prefieren reunión antes que interpelación

El presidente del Senado, Basilio Bachi Núñez adelantó que plantearán ante el pleno que sea convocada para la próxima semana, el lunes, la Ministra de Obras para explicar todo lo vinculado con las obras en la zona de Pedrozo y otras zonas peligrosas; sin embargo no estarían apoyando una interpelación. Esta es la postura que surge luego de la reunión de la bancada oficialista.

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Asimismo, no descartó que también sean invitados representantes de otras instituciones por considerar que la obra no solo afecta a Obras Públicas. Nuñez, mencionó al Poder Judicial por la lentitud de los procesos, autoridades municipales, e incluso a representantes de la empresa adjudicada de la obra, “buscamos solución, no show” dijo.

Nuñez fue abordado específicamente sobre si acompañaría o no la interpelación y evadió la consulta, abriéndose paso a la sala de sesiones.