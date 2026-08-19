Celeste Amarilla pide la renuncia de Claudia Centurión: “El pueblo quiere su cabeza”

En la previa de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla apuntó contra la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, al atribuirle responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en la zona de Pedrozo, Ypacaraí.

Amarilla sostuvo que la alta funcionaria debe dar un paso al costado en lugar de limitarse a ofrecer explicaciones. “Ellos mismos reconocen que la obra debía estar terminada en junio y ellos mismos vinieron acá a decir que esa obra iba a salvar vidas. La obra no terminó y murieron seis más”, dijo la parlamentaria.

Al ser consultada sobre si la interpelación es la vía adecuada o si el oficialismo planea blindar a la ministra, Amarilla consideró que cualquier comparecencia o pedido de informe servirá únicamente para que la titular del MOPC intente justificarse.

“Tanto la interpelación como cualquier visita de ella sería al efecto de que nos explique o se defienda de su negligencia nada más. Hoy la gente pide su cabeza. Y al pueblo también hay que escuchar, no solamente cuando nos cantan loas o hacen hurras”, enfatizó.

Respecto a la denuncia penal anunciada por su colega de bancada, el senador Ever Villalba, contra Centurión y la empresa constructora, la legisladora confirmó que acompañará la iniciativa y remarcó que existen dos ámbitos de juzgamiento en la función pública: el jurídico y el ciudadano.

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“Hay dos tipos de denuncia siempre en la gestión pública: una denuncia jurídica, ya sea penal o civil, y un juicio de la gente. Acá la gente ya habló, el pueblo habló y quiere su cabeza. A la gente ya no le importa ningún sumario o interpelación”, aseveró.

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Finalmente, al referirse al papel del presidente de la República, Santiago Peña, ante la crisis en la cartera de Estado, Amarilla fue contundente: “Si escuchase a la gente por una vez, le tiene que sacar. Y Claudia también, si escuchase a la gente, así como yo escuché en estos días, tiene que renunciar”.

Antecedentes: una trampa mortal en la Ruta PY02

El trágico choque registrado el fin de semana último en la compañía Pedrozo de Ypacaraí (km 47 de la Ruta PY02) dejó un saldo de seis fallecidos tras la colisión de un camión de gran porte que sufrió fallas en los frenos e impactó contra varios vehículos detenidos en el semáforo.

El dispositivo semafórico en el sitio fue instalado originalmente como una medida de regulación provisoria para el cruce transversal entre Pedrozo y Pirayú, pero la solución definitiva era la construcción del paso superior. Sin embargo, el cronograma original que establecía la entrega de las obras para mediados de año no fue cumplido.

Desde el Poder Ejecutivo argumentaron demoras en la liberación de la franja de dominio y litigios de expropiación, mientras que pobladores y referentes de la zona acusan a la cartera estatal de inoperancia y de dilatar una solución definitiva que pudo haber evitado una nueva tragedia en la denominada “ruta de la muerte”.

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